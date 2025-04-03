Одна-единственная модель перезапустила целый сегмент на авторынке РФ

Автостат Инфо: кроссоверы в России переживают спад, минивэны на подъеме

Кроссоверы и внедорожники по-прежнему являются в России самым крупным сегментом рынка новых машин: его доля в феврале составила 68% от общего объема продаж. При этом сегмент переживает серьезный спад – во второй зимний месяц покупателей нашли всего 51 911 машин, что на 31% меньше, чем год назад. Казалось бы, ничего особенного – в крутом пике находится вообще весь авторынок...

Однако взглянем на графики: за исключением совсем уж штучного класса MPV, всего один сегмент демонстрирует рост как в феврале, так и по итогам двух месяцев 2025-го – это минивэны. Их доля в общем «котле» невелика, всего 3%, но взлет все равно впечатляет: в годовом выражении он составляет рекордные 340% — с 520 до 2289 единиц.

Объясняется это довольно просто. Источник пишет, что анализ структуры продаж внутри сегмента показывает абсолютное доминирование отечественного Ларгуса, на который в феврале пришлось 86% всех реализованных минивэнов – 1978 из 2289 штук. А за первые два месяца года продажи этой модели достигли 4164 единиц.

Таким образом, перезапущенный в мае 2024 года на новой площадке в Ижевске Ларгус фактически в одиночку сформировал целый сегмент авторынка. Кстати, его вполне можно было бы отнести и к вышеупомянутым MPV (фактически – минивэны на легковом шасси), и тогда стремительный взлет в России продемонстрировал бы другой, хоть и родственный сегмент... Кстати, разве Ларгус – не универсал?

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Источник: Автостат Инфо