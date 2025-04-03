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Одна-единственная модель перезапустила целый сегмент на авторынке РФ

Автостат Инфо: кроссоверы в России переживают спад, минивэны на подъеме

Кроссоверы и внедорожники по-прежнему являются в России самым крупным сегментом рынка новых машин: его доля в феврале составила 68% от общего объема продаж. При этом сегмент переживает серьезный спад – во второй зимний месяц покупателей нашли всего 51 911 машин, что на 31% меньше, чем год назад. Казалось бы, ничего особенного – в крутом пике находится вообще весь авторынок...

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Однако взглянем на графики: за исключением совсем уж штучного класса MPV, всего один сегмент демонстрирует рост как в феврале, так и по итогам двух месяцев 2025-го – это минивэны. Их доля в общем «котле» невелика, всего 3%, но взлет все равно впечатляет: в годовом выражении он составляет рекордные 340% — с 520 до 2289 единиц.

Объясняется это довольно просто. Источник пишет, что анализ структуры продаж внутри сегмента показывает абсолютное доминирование отечественного Ларгуса, на который в феврале пришлось 86% всех реализованных минивэнов – 1978 из 2289 штук. А за первые два месяца года продажи этой модели достигли 4164 единиц.

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Таким образом, перезапущенный в мае 2024 года на новой площадке в Ижевске Ларгус фактически в одиночку сформировал целый сегмент авторынка. Кстати, его вполне можно было бы отнести и к вышеупомянутым MPV (фактически – минивэны на легковом шасси), и тогда стремительный взлет в России продемонстрировал бы другой, хоть и родственный сегмент... Кстати, разве Ларгус – не универсал?

Источник: Автостат Инфо

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Иннокентий Кишкурно
03.04.2025 
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+27