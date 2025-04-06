На старых шинах опасно ездить: названы причины

Автоэксперт Погуляев: Старые покрышки значительно увеличивают тормозной путь

Старые покрышки увеличивают тормозной путь машины, отметил руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Он пояснил, что, когда глубина протектора критически мала, сцепление с дорожным покрытием ухудшается. На мокром асфальте разница в 1-2 мм глубины может добавить несколько метров к тормозному пути, рассказал Погуляев.

Он сообщил, что шины с низким протектором хуже отводят воду, и риск аквапланирования из-за этого растет. Даже на сухой трассе старые покрышки ведут себя нестабильно. Так, если на них есть такие повреждения, как грыжи или трещины, то при наезде на яму шина может лопнуть.

Погуляев рекомендует не экономить на покупке новых шин и приобретать качественные покрышки в среднем ценовом сегменте. Истертые шины сильнее нагружают подвеску, заметил эксперт.

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Источник: Российская газета