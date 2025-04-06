Эти простые методы защитят лакокрасочное покрытие автомобиля

Эксперт Трушкова: мойка машины защитит лакокрасочное покрытие от износа

Директор по сервису компании «РОЛЬФ» Юлия Трушкова перечислила простые способы, которые помогут защитить лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля от преждевременного износа.

Регулярная мойка поможет защитить ЛКП. При мойке удаляется агрессивная химия и пыль, которая работает как наждачка. Трушкова рекомендует использовать бесконтактную мойку с нейтральным pH.

Также, по словам эксперта, нужно обрабатывать кузов защитными составами: воском (каждые 1-2 месяца, даёт гидрофобный эффект, защищает от УФ-излучения), керамикой или кварцем (раз в 1-3 года, более мощная защита, устойчивая к щелочам и мелким царапинам).

Антигравийная пленка защитит от ударов мелких камней такие зоны риска, как капот, бамперы, арки, кромки дверей. Трушкова рекомендует парковать машины вдали от деревьев и кустов, потому что смола, пыльца и птицы могут повредить ЛКП.

Также она напомнила, что восстановительная полировка освежает лак, убирает мелкие царапины.

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Источник: Pravda.Ru