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В России появился новый недорогой кроссовер с просторным салоном доступнее «китайцев»

Российские дилеры предлагают кроссоверы Chevrolet Trax по цене от 2 млн рублей

Объявления на различных сайтах пестрят заголовками о доступности Chevrolet Trax по цене от 2 015 000 рублей. Это действительно существенно ниже, чем стоимость аналогичных по размеру китайских кроссоверов.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

Для сравнения, Changan Uni-S в 2024 году выпуска начинается от 2 839 900 рублей, а Chery Tiggo 7 Pro Max – от 2 780 000 рублей. Разница ощутимая – порядка 800 000 рублей и более.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
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По данным объявлений, новый Chevrolet Trax доступен в комплектации RS, серебристого цвета с черно-красным салоном оснащен двухзонным климат-контролем, двумя крупными дисплеями (приборная панель и мультимедийный комплекс), спортивным рулем с перфорированной отделкой. Другие компании из Владивостока и Находки предлагают аналогичный Trax RS уже за 2 890 000 – 2 980 000 рублей.

Стандартная версия Chevrolet Trax предлагается в столице Приморья за 2 225 100 рублей. Это все еще конкурентная цена по сравнению с китайскими аналогами, но уже не такая привлекательная, как минимальная цена в 2 015 000 рублей.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

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Силовой агрегат у всех предлагаемых «Траксов» одинаковый – 137-сильный трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, сопряженный с классическим шестиступенчатым «автоматом» и только передним приводом.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 2
05.04.2025 
Фото:Chevrolet
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