Новые автомобили BMW будут оснащаться китайским искусственным интеллектом

BMW установит в автомобили Neue Klasse ИИ от китайского IT-гиганта Alibaba

Серийное производство линейки Neue Klasse, начнется в 2026 году, компания готова внедрить инновационные технологии, основанные на искусственном интеллекте от китайской компании Alibaba.

Основой новой системы станет языковая модель Qwen, разработанная Alibaba. Эта нейросеть будет интегрирована в автомобили Neue Klasse, которые будут предназначены исключительно для китайского рынка. Важным аспектом этой технологии является ее способность стать «компаньоном» водителя.

BMW Neue Klasse

Она будет помогать в выборе ресторанов, прокладывать маршруты в реальном времени и предоставлять актуальную информацию о дорожной ситуации.

Такой подход позволит BMW не только улучшить пользовательский опыт, но и значительно усилить свои позиции в конкурентной борьбе с китайскими брендами, такими как Xpeng, Zeekr и Leapmotor, которые уже активно используют аналогичные технологии. В новых моделях BMW появятся два цифровых помощника: Car Genius и Travel Companion.

Интерьер BMW Neue Klasse

Car Genius будет следить за техническим состоянием автомобиля, Travel Companion будет отвечать за навигацию и развлекательные функции.

Первые концепты новой линейки были представлены в 2023 году.

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Источник: Autonews