Новые автомобили BMW будут оснащаться китайским искусственным интеллектом
Серийное производство линейки Neue Klasse, начнется в 2026 году, компания готова внедрить инновационные технологии, основанные на искусственном интеллекте от китайской компании Alibaba.
Основой новой системы станет языковая модель Qwen, разработанная Alibaba. Эта нейросеть будет интегрирована в автомобили Neue Klasse, которые будут предназначены исключительно для китайского рынка. Важным аспектом этой технологии является ее способность стать «компаньоном» водителя.
Она будет помогать в выборе ресторанов, прокладывать маршруты в реальном времени и предоставлять актуальную информацию о дорожной ситуации.
Такой подход позволит BMW не только улучшить пользовательский опыт, но и значительно усилить свои позиции в конкурентной борьбе с китайскими брендами, такими как Xpeng, Zeekr и Leapmotor, которые уже активно используют аналогичные технологии. В новых моделях BMW появятся два цифровых помощника: Car Genius и Travel Companion.
Car Genius будет следить за техническим состоянием автомобиля, Travel Companion будет отвечать за навигацию и развлекательные функции.
Первые концепты новой линейки были представлены в 2023 году.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Autonews