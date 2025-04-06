#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Harrier
6 апреля
В России появился новый надежный и богато оснащенный кроссовер Toyota по вменяемой цене
Новые кроссоверы Toyota Harrier предлагаются в...
В России стартовали продажи новых автомобилей Aurus: известны цены
6 апреля
В России стартовали продажи новых автомобилей Aurus: известны цены
В РФ начался прием заказов на продукцию Aurus...
Интерьер Aston Martin DBX Straight Six
6 апреля
Недостаточно крутой? Названа причина провала доступной версии премиального кроссовера
Босс Aston Martin объяснил провал кроссовера...

Названа главная причина роста стоимости ремонта автомобилей в России

Средняя стоимость ремонта машины в РФ с конца 2022 года увеличилась в 2,5 раза

Российский автопарк стремительно стареет. Это неоспоримый факт, подтверждаемый статистикой и наблюдениями автосервисных сетей. Если раньше средний чек на ремонт составлял около 20-22 тысяч рублей, то сейчас он взлетел до 50-55 тысяч, увеличившись в 2,5 раза с конца 2022 года.

Основная причина такого скачка цен – увеличение сложности ремонта. Старые автомобили требуют более масштабных вмешательств, включая капитальный ремонт. Механики сталкиваются с изношенными деталями, требующими кропотливой работы и значительных временных затрат.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Рекомендуем
Есть ли конкуренты у 10-летней Camry (и почему ее так любят в России)

В компании Caready отмечают, что время, необходимое для обслуживания одного автомобиля, выросло с 4 до 10-12 часов! Автомобили чаще остаются в сервисе на сутки, а то и дольше, что связано не только с объемом работ, но и с проблемами с поставками запчастей.

Дефицит новых запчастей, особенно для автомобилей исчезнувших с рынка брендов, – одна из главных проблем. Механики вынуждены заниматься реставрацией поврежденных элементов, искать детали на вторичном рынке или заказывать их с длительным сроком ожидания. По словам Александра Гомана, руководителя сервиса Fit Service «Павелецкая», 95% автомобилей, поступающих в сервис, нуждаются в ремонте.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Парадокс ситуации в том, что несмотря на значительный рост цен на ремонт, многие владельцы предпочитают вкладываться в старые автомобили, вместо того чтобы покупать новые, даже относительно недорогие китайские модели.

Рост стоимости ремонта и сложность поиска запчастей приводят к сокращению клиентской базы автосервисов. Часть автовладельцев ищет более дешевые, пусть и менее качественные, варианты обслуживания, а кто-то пытается самостоятельно ремонтировать автомобили.

Источник: Коммерсант

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
06.04.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0