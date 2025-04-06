Названа главная причина роста стоимости ремонта автомобилей в России

Средняя стоимость ремонта машины в РФ с конца 2022 года увеличилась в 2,5 раза

Российский автопарк стремительно стареет. Это неоспоримый факт, подтверждаемый статистикой и наблюдениями автосервисных сетей. Если раньше средний чек на ремонт составлял около 20-22 тысяч рублей, то сейчас он взлетел до 50-55 тысяч, увеличившись в 2,5 раза с конца 2022 года.

Основная причина такого скачка цен – увеличение сложности ремонта. Старые автомобили требуют более масштабных вмешательств, включая капитальный ремонт. Механики сталкиваются с изношенными деталями, требующими кропотливой работы и значительных временных затрат.

В компании Caready отмечают, что время, необходимое для обслуживания одного автомобиля, выросло с 4 до 10-12 часов! Автомобили чаще остаются в сервисе на сутки, а то и дольше, что связано не только с объемом работ, но и с проблемами с поставками запчастей.

Дефицит новых запчастей, особенно для автомобилей исчезнувших с рынка брендов, – одна из главных проблем. Механики вынуждены заниматься реставрацией поврежденных элементов, искать детали на вторичном рынке или заказывать их с длительным сроком ожидания. По словам Александра Гомана, руководителя сервиса Fit Service «Павелецкая», 95% автомобилей, поступающих в сервис, нуждаются в ремонте.

Парадокс ситуации в том, что несмотря на значительный рост цен на ремонт, многие владельцы предпочитают вкладываться в старые автомобили, вместо того чтобы покупать новые, даже относительно недорогие китайские модели.

Рост стоимости ремонта и сложность поиска запчастей приводят к сокращению клиентской базы автосервисов. Часть автовладельцев ищет более дешевые, пусть и менее качественные, варианты обслуживания, а кто-то пытается самостоятельно ремонтировать автомобили.

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Источник: Коммерсант