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Интерьер Mercedes-Benz E 300 Exclusive
7 апреля
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Полный привод, премиальное оснащение, небольшой расход — отличный немецкий седан уже в РФ

У российских дилеров в наличии появился Mercedes-Benz E 300 за 10,99 млн рублей

К московским дилерам приехал премиум-седан Mercedes-Benz E 300 4MATIC 2025 года выпуска в комплектации Exclusive. За 10,99 млн рублей вы получаете немецкое качество, передовые технологии и непревзойденный стиль, адаптированные к специфике российских дорог.

Ключевое преимущество этой модели – наличие полного привода 4MATIC. В отличие от базовых заднеприводных версий, E 300 4MATIC обеспечивает превосходное сцепление с дорогой в любых погодных условиях, от скользкого льда до заснеженных трасс.

Mercedes-Benz E 300 Exclusive
Mercedes-Benz E 300 Exclusive

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Под капотом скрывается 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель, развивающий 258 л.с. Сочетание этого мотора с плавной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает невероятную динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 6,3 секунды. При этом производитель заявляет средний расход топлива на уровне 8 литров на 100 километров – впечатляющий показатель для автомобиля такого класса и мощности.

Mercedes-Benz E 300 Exclusive
Mercedes-Benz E 300 Exclusive

Но Mercedes-Benz E 300 4MATIC Exclusive – это не только о скорости и динамике. Это прежде всего о комфорте и роскоши. Богатая комплектация включает в себя целый ряд современных систем и опций, призванных сделать каждую поездку максимально комфортной и безопасной.

Интерьер Mercedes-Benz E 300 Exclusive
Интерьер Mercedes-Benz E 300 Exclusive

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Среди ключевых особенностей комплектации Exclusive можно выделить: адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, систему кругового обзора, автопарковщик, панорамную крышу с люком. Из интересных «наворотов» так же присутствуют беспроводная зарядка для смартфона, медиасистема с большим экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и атмосферная подсветка.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 6
07.04.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Е400 купе
0