Полный привод, премиальное оснащение, небольшой расход — отличный немецкий седан уже в РФ

У российских дилеров в наличии появился Mercedes-Benz E 300 за 10,99 млн рублей

К московским дилерам приехал премиум-седан Mercedes-Benz E 300 4MATIC 2025 года выпуска в комплектации Exclusive. За 10,99 млн рублей вы получаете немецкое качество, передовые технологии и непревзойденный стиль, адаптированные к специфике российских дорог.

Ключевое преимущество этой модели – наличие полного привода 4MATIC. В отличие от базовых заднеприводных версий, E 300 4MATIC обеспечивает превосходное сцепление с дорогой в любых погодных условиях, от скользкого льда до заснеженных трасс.

Mercedes-Benz E 300 Exclusive

Под капотом скрывается 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель, развивающий 258 л.с. Сочетание этого мотора с плавной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает невероятную динамику: разгон до 100 км/ч занимает всего 6,3 секунды. При этом производитель заявляет средний расход топлива на уровне 8 литров на 100 километров – впечатляющий показатель для автомобиля такого класса и мощности.

Mercedes-Benz E 300 Exclusive

Но Mercedes-Benz E 300 4MATIC Exclusive – это не только о скорости и динамике. Это прежде всего о комфорте и роскоши. Богатая комплектация включает в себя целый ряд современных систем и опций, призванных сделать каждую поездку максимально комфортной и безопасной.

Интерьер Mercedes-Benz E 300 Exclusive

Среди ключевых особенностей комплектации Exclusive можно выделить: адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, систему кругового обзора, автопарковщик, панорамную крышу с люком. Из интересных «наворотов» так же присутствуют беспроводная зарядка для смартфона, медиасистема с большим экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и атмосферная подсветка.

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Источник: SpeedMe