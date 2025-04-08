Будьте осторожны — мошенники придумали новый изощренный вид автоподстав

Юрист Безделин: Мошенники начали использовать гаджеты в автоподставах

Автоподставщики, известные своей изобретательностью в обмане, постоянно совершенствуют свои схемы. Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин сообщил о новой, достаточно изощренной схеме, использующей смартфоны и планшеты для вымогательства денег у автовладельцев.

Суть схемы заключается в следующем: мошенники, часто работающие в группах, выбирают оживленные перекрестки или пешеходные переходы. Они целенаправленно поджидают подходящую жертву – водителя, вынужденного притормозить перед пешеходным переходом или из-за дорожной ситуации.

В этот момент злоумышленник, держа в руках телефон или планшет (предварительно, возможно, легко поврежденный), имитирует столкновение. Действия могут варьироваться от легкого касания до более убедительной инсценировки удара. Ключевой момент – гаджет якобы получает повреждения, а мошенник начинает активно давить на жалость, называя огромную стоимость техники и требуя немедленную компенсацию. При этом урон, нанесенный автомобилю, часто минимален или отсутствует вовсе.

Схема с использованием гаджетов имеет ряд преимуществ для мошенников. Во-первых, стоимость ремонта или замены смартфона или планшета может быть легко "раздута" до значительной суммы. Во-вторых, гаджет, в отличие от автомобиля, гораздо проще повредить (например, намеренно сделать на нем царапину или трещину), и менее заметны признаки подготовки к мошенничеству.

Помимо этого, мошенники продолжают использовать эти проверенные методы, комбинируя их или применяя по отдельности.

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Источник: Прайм