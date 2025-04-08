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Вопиющий случай в Пятигорске: кортеж чиновника важнее скорой помощи? (видео)

В Пятигорске ДПС остановила скорую с мигалкой, чтобы пропустить кортеж чиновника

Новый скандальный случай с автомобилем скорой помощи активно обсуждается в соцсетях. Утром 7 апреля в Пятигорске на одном из перекрестков на улице Пирогова сотрудник ДПС остановил реанимобиль с работающими мигалкой и сиреной, чтобы пропустить кортеж из трех представительских автомобилей. В Сеть попало видео, снятое одним из очевидцев.

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Кто именно находился в кортеже и насколько фатальной для едущих в скорой оказалась остановка, неизвестно. Судя по опубликованному ролику, водитель реанимобиля был вынужден стоять на перекрестке не менее 15 секунд, прежде чем полицейский разрешил ему продолжить движение. Кортеж сопровождался двумя автомобилями ДПС.

В ПДД четко прописано: если на автомобиле скорой одновременно включены проблесковый маячок и звуковой сигнал, все без исключения водители обязаны уступить дорогу, а сама карета может не реагировать на сигналы светофора, если нет опасности дорожного движения. При этом водитель скорой обязан подчиняться сигналам регулировщика – что в данном случае и произошло.

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Случай в Пятигорске – далеко не первый. В 2011 году в Москве на Кутузовском проспекте три скорых и реанимобиль стояли, пропуская правительственный эскорт. Год спустя на Новом Арбате скорая со включенными сигналами вынужденно пропускала кортеж в сторону Кремля. В 2016 году в Подмосковье пережидать кортеж пришлось скорой с грудным ребенком на борту. В 2018-м – реанимобиль застрял на пути столичной правительственной колонны. А еще в 2011 году во Всеволожске пациент скорой умер из-за того, что машину задержали ради проезда VIP-машин... По данным МВД, ежегодно в РФ фиксируются сотни инцидентов, связанных с подобным перекрытием дорог.

Источник: Регнум, News Alert, Avia.pro, Ты не поверишь

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
08.04.2025 
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