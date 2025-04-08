Проверенный атмосферник 2.5 (149 л.с.) и гидроавтомат — этот некитайский седан не уступит Кэмри

Эксперт Зиновьев: Ford Mondeo V – достойная альтернатива Toyota Camry

Можно ли на вторичном рынке найти замену седану Toyota Camry за разумные деньги и с пробегом до 159 тыс. км? Оказалось, что такие автомобили у нас есть.

Ford Mondeo V

Эксперт Сергей Зиновьев рекомендует обратить внимание на Ford Mondeo V. Цена восьмилетних моделей варьируется от 1,4 до 2,3 млн рублей, а четверть таких автомобилей на вторичке имеют пробег менее 100 тыс. км. Модель отличается крепкой подвеской и кузовом, устойчивым к коррозии. Однако по части электрики она может быть слабовата.

Эти машины в свое время собирали в Санкт-Петербурге, и на рынке была представлена ограниченная линейка – два бензиновых двигателя и только гидроавтомат, без дизелей и роботов.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Базовый атмосферник 2.5 (149 л. с.) по надежности и ресурсу не хуже тойотовских – ходит 400 тысяч км. Турбомотор 2.0 (199 или 240 л. с.) тоже неплох и живуч, но хлопот с ним намного больше. Каждые 100–120 тысяч км замены требуют форсунки непосредственного впрыска, вместе с ними часто и топливный насос высокого давления. Да еще впускной трубопровод, бывает, трескается.

Ford Mondeo V

К гидроавтомату 6F35 особых вопросов нет, 200 тысяч км до переборки выдерживает, а подтекающие сальники есть почти у всех.

Вердикт: с мотором 2.5 – нормальная машина.

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