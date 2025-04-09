Популярный недорогой хэтчбек получил крутую опцию «Глаз Бога»
Обновленный электрический хэтчбек BYD Seagull 2025 появился у китайских у дилеров. Автомобиль получил целый ряд технологичных улучшений.
Главное новшество – впечатляющая система помощи водителю «Глаз Бога». Эта система, по сути, представляет собой продвинутый комплекс датчиков, призванный обеспечить максимальную безопасность и, что особенно впечатляет, возможность частично автономного вождения.
«Глаз Бога» включает в себя арсенал из 12 камер, 5 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Заявленная производителем возможность полностью автономного движения на скорости до 130 км/ч.
Внешние изменения BYD Seagull 2025 также заслуживают внимания. Новые бамперы придают автомобилю более агрессивный и современный вид, а более фактурный спойлер на пятой двери добавляет спортивных ноток.
Внутри изменения не менее значительны. Новое рулевое колесо и обновленная передняя консоль создают ощущение большей премиальности. Заметное улучшение коснулось и цифровой приборной панели: вместо 7-дюймового экрана теперь установлен 8,8-дюймовый дисплей, что значительно улучшает читаемость информации.
Несмотря на все эти усовершенствования, мощность электромотора осталась на прежнем уровне – 75 л.с.
Цена обновленного BYD Seagull составляет 69,8 тыс. юаней, что эквивалентно приблизительно 810 тыс. рублей по курсу на момент публикации.
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Источник: Китайские автомобили