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Популярный недорогой хэтчбек получил крутую опцию «Глаз Бога»

Китайские дилеры получили обновленный электрический хэтчбек BYD Seagull 2025

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Обновленный электрический хэтчбек BYD Seagull 2025 появился у китайских у дилеров. Автомобиль получил целый ряд технологичных улучшений.

Главное новшество – впечатляющая система помощи водителю «Глаз Бога». Эта система, по сути, представляет собой продвинутый комплекс датчиков, призванный обеспечить максимальную безопасность и, что особенно впечатляет, возможность частично автономного вождения.

BYD Seagull 2025
BYD Seagull 2025
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«Глаз Бога» включает в себя арсенал из 12 камер, 5 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Заявленная производителем возможность полностью автономного движения на скорости до 130 км/ч.

Внешние изменения BYD Seagull 2025 также заслуживают внимания. Новые бамперы придают автомобилю более агрессивный и современный вид, а более фактурный спойлер на пятой двери добавляет спортивных ноток.

Интерьер BYD Seagull 2025
Интерьер BYD Seagull 2025

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Внутри изменения не менее значительны. Новое рулевое колесо и обновленная передняя консоль создают ощущение большей премиальности. Заметное улучшение коснулось и цифровой приборной панели: вместо 7-дюймового экрана теперь установлен 8,8-дюймовый дисплей, что значительно улучшает читаемость информации.

Интерьер BYD Seagull 2025
Интерьер BYD Seagull 2025

Несмотря на все эти усовершенствования, мощность электромотора осталась на прежнем уровне – 75 л.с.

Цена обновленного BYD Seagull составляет 69,8 тыс. юаней, что эквивалентно приблизительно 810 тыс. рублей по курсу на момент публикации.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 24
09.04.2025 
Фото:CarNewsChina
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