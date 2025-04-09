Названо идеальное время для продажи своего автомобиля

Период высокой активности продавцов и покупателей авто в России с 12 до 17 часов

Продажа автомобиля — это целый процесс, в котором важно учитывать множество факторов. Одним из ключевых аспектов является время, когда лучше всего размещать объявления и общаться с потенциальными покупателями.

Недавнее исследование, проведенное экспертами «Авито Авто», выявило интересные тенденции в поведении пользователей платформы, которые могут помочь продавцам эффективно организовать свои действия.

По данным исследования, наибольшая активность покупателей автомобилей в России наблюдается в промежутке с 12 до 17 часов. В это время происходит 42% всех контактов между покупателями и продавцами.

Интересно, что активность покупателей не зависит от дня недели. Даже в выходные дни, когда многие ожидают снижения активности, покупатели остаются на связи и активно ищут предложения. Однако в пятницу и субботу наблюдается небольшое снижение активности — всего на 1% по сравнению с другими днями.

Продавцы также действуют в схожих временных рамках. 45,5% всех объявлений о продаже автомобилей размещаются в промежутке с 12 до 17 часов. Это подтверждает, что именно в это время происходит наибольшее количество сделок. Вечером, с 18 до 23 часов, публикуется 34% объявлений, а с 6 до 11 утра — только 19%. Ночная активность продавцов минимальна: всего 4% объявлений появляются в это время.

Стоит отметить, что в выходные дни количество размещаемых объявлений несколько снижается. В субботу и воскресенье доля предложений составляет 11,9% и 12,6% соответственно, что может быть связано с тем, что многие продавцы предпочитают заниматься другими делами в выходные.

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Источник: Автоновости дня