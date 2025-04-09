#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mazda CX-5
9 апреля
В России подешевел добротный японский кроссовер с богатым оснащением
К российским дилерам приехали новые Mazda CX-5...
Названо идеальное время для продажи своего автомобиля
9 апреля
Названо идеальное время для продажи своего автомобиля
Период высокой активности продавцов и...
Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей
9 апреля
Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей
CAAM: Россия уступила Мексике и ОАЭ лидерство...

Названо идеальное время для продажи своего автомобиля

Период высокой активности продавцов и покупателей авто в России с 12 до 17 часов

Рекомендуем
Надежные бизнес-седаны от 1,3 млн рублей (не Китай!) — 6 лучших

Продажа автомобиля — это целый процесс, в котором важно учитывать множество факторов. Одним из ключевых аспектов является время, когда лучше всего размещать объявления и общаться с потенциальными покупателями.

Недавнее исследование, проведенное экспертами «Авито Авто», выявило интересные тенденции в поведении пользователей платформы, которые могут помочь продавцам эффективно организовать свои действия.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

По данным исследования, наибольшая активность покупателей автомобилей в России наблюдается в промежутке с 12 до 17 часов. В это время происходит 42% всех контактов между покупателями и продавцами.

Интересно, что активность покупателей не зависит от дня недели. Даже в выходные дни, когда многие ожидают снижения активности, покупатели остаются на связи и активно ищут предложения. Однако в пятницу и субботу наблюдается небольшое снижение активности — всего на 1% по сравнению с другими днями.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Продавцы также действуют в схожих временных рамках. 45,5% всех объявлений о продаже автомобилей размещаются в промежутке с 12 до 17 часов. Это подтверждает, что именно в это время происходит наибольшее количество сделок. Вечером, с 18 до 23 часов, публикуется 34% объявлений, а с 6 до 11 утра — только 19%. Ночная активность продавцов минимальна: всего 4% объявлений появляются в это время.

Стоит отметить, что в выходные дни количество размещаемых объявлений несколько снижается. В субботу и воскресенье доля предложений составляет 11,9% и 12,6% соответственно, что может быть связано с тем, что многие продавцы предпочитают заниматься другими делами в выходные.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
09.04.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0