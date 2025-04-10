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Покупка новой машины в рассрочку: плюсы и минусы, подводные камни

Эксперт Мелехин назвал самый главный минус покупки нового авто в рассрочку

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В условиях роста ставок на автокредиты дилеры предлагают различные альтернативные способы продаж. Среди них рассрочка, которая сегодня становится все более популярной. Основной плюс рассрочки – отсутствие переплат. Покупатель выплачивает частями фиксированную сумму, тогда как кредитование предусматривает дополнительные затраты – процент от стоимости.

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Комментарий эксперта

Евгений Мелехин, генеральный директор «Рексрент» АО «Билантлия»:

– Также в числе плюсов рассрочки можно отметить возможность пользоваться машиной уже после первого взноса. Такой вариант предпочтителен для тех, кто остро нуждается в транспортном средстве, но не располагает суммой для полной оплаты.

Также эксперт указал на минусы и нюансы, которые на первый взгляд не видны. Так, отсутствие процентов еще не отменяет факта переплаты. Дилеры, как правило, добавляют определенную комиссию, а также заставляют оформлять ОСАГО и каско как обязательное условие сделки в рассрочку.

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В «довесок» может пойти и дополнительное оборудование, например противоугонные системы, а также определенные услуги (тонировка и другие).

Специалист отмечает, что самым жирным минусом для большинства потенциальных покупателей авто при рассрочке является крупная сумма первого взноса. Она обычно начинается от 50%.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 6
10.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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