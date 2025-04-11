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Названы самые популярные в РФ импортные авто с пробегом

Сергей Целиков: россияне ищут замену новым китайским авто в импорте с пробегом

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Импорт автомобилей с пробегом в I квартале 2025 года сократился на 19% – до 67,8 тысяч единиц техники. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По данным эксперта, на сегмент подержанных импортных авто сейчас ориентируются покупатели с бюджетом 1,5-3,0 млн рублей. При этом импортные иномарки с правым расположением руля показали в I квартале перевес по отношению к леворульным авто, ввозимым в РФ.

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На «японок» с правым рулем пришлось 57% импорта (38,3 тысяч штук), тогда как леворульные машины из Европы и Кореи составили лишь 43% (29,5 тысяч шт) ввезенного в страну объема.

Топ-5 импортных марок с правым рулем

  • Toyota - 36% (Corolla, Wish, Yaris)
  • Honda - 29% (Freed, Fit, Stepwgn)
  • Nissan - 7% (Note, Leaf, Juke)
  • Suzuki - 6% (Jimny, Solio, Swift)
  • Subaru - 5% (Levorg, Forester, XV)

Топ-5 импортных марок с левым рулем

  • BMW - 16% (5-серия, Х5, Х3)
  • Kia - 14% (K5, Carnival, Sorento)
  • Hyundai - 9% (Palisade, Santa Fe, Tucson)
  • Mercedes-Benz - 8% (Е-класс, GLE, S-класс)
  • Volkswagen - 7% (Jetta, Tiguan, Golf)

Как отмечает Целиков, праворульные подержанные машины после ввоза в Россию в подавляющем большинстве остаются на Дальнем Востоке, но некоторая часть уходит в Сибирь и даже далее. Но чем западнее регион, тем меньше правого руля.

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Что касается импортных б/у-иномарок с традиционным для центральных и западных регионов России левым расположением руля, то это автомобили из Германии, Кореи и некоторых других стран. Такие машины сейчас заказывают те жители европейской части России, которые ищут альтернативу новым китайским автомобилям, рассказал эксперт.

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Источник: Автостат

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Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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