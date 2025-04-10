Подержанные российские авто и иномарки заметно подешевели в России за год

В РФ за год на 6% подешевели европейские и отечественные автомобили с пробегом

По данным «Авто.ру Оценка», в России за год на 6% подешевели европейские, корейские, японские и отечественные б/у машины. Уточняется, что средняя стоимость европейских, японских, корейских машин составила 2,39 млн рублей (- 6% относительно цен 2024 года).

Средняя цена американского авто с пробегом составила 1,36 млн рублей (- 10% за год).

Российские б/у автомобили подешевели за год на 6%,их средняя цена составила 718 тыс. рублей. Китайские машины с пробегом также стали доступнее в сравнении с мартом 2024 года: их средняя цена составила 2,19 млн рублей (-2% за год).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: «Известия»