В Россию вернулись популярные кроссоверы Skoda с богатым выбором комплектаций

Новые кроссоверы Skoda Kodiaq предлагаются в России по цене от 2,95 млн рублей

В последние годы российский рынок автомобилей претерпел значительные изменения, и одной из ярких тем обсуждения стало отсутствие модели Skoda Kodiaq, которая не выпускается в стране уже три года. Тем не менее, параллельный импорт стал настоящим спасением для тех, кто мечтает о покупке этого популярного кроссовера.

На данный момент в продаже на российском рынке находится почти тысяча новых Skoda Kodiaq, доступных благодаря параллельному импорту. Цены на эти автомобили стартуют от 2 950 000 рублей, что делает их более привлекательными по сравнению с официально представленными аналогами от китайских производителей. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3 370 000 рублей, Geely Atlas – от 3 512 990 рублей, а Jetour X90 Plus – от 3 479 900 рублей.

Skoda Kodiaq

На рынке представлены различные комплектации Skoda Kodiaq. Например, за 2 950 000 рублей можно заказать модель с 2,0-литровым 186-сильным двигателем в Краснодаре или с 1,5-литровым 150-сильным мотором во Владивостоке. Оба варианта оснащены семиступенчатым «роботом» и передним приводом.

Для тех, кто ищет более мощные версии, в Перми и Новосибирске доступны 186-сильные Kodiaq с передним и полным приводом по ценам 3 690 000 и 3 900 000 рублей соответственно. В Казани можно найти семиместную версию с 2,0-литровым 220-сильным мотором за 3 850 000 рублей, а в Оренбурге – за 3 900 000 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq

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Источник: Автоновости дня