Как система «старт-стоп» убивает мотор: ответ эксперта

Эксперт Сокуев: система «старт-стоп» приводит к ускоренной деградации масла

Система «старт-стоп» создает дополнительные нагрузки на мотор и моторное масло, рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев. Он пояснил, что каждый запуск мотора – это повышенный износ. Масло в этот момент еще не успевает поступить по маслоканалам к узлам смазывания, что повышает граничное трение.

В режиме «старт-стоп» это повторяется множество раз, особенно в пробках. Из-за этого деградация масла ускоряется, возрастает риск его окисления и накопления низкотемпературных отложений.

При коротких поездках масло не успевает прогреться полностью, поэтому в нем может скапливаться влага, пояснил эксперт. Поэтому он советует использовать современные моторные масла с повышенной термической стабильностью, с улучшенными противоизносными и противозадирными свойствами. Применение неподходящего масла может ускорить износ многих элементов и системы ДВС.

Эксперт рекомендует соблюдать рекомендации автопроизводителя по выбору масла, наблюдать за его уровнем и состоянием.

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Источник: Российская газета