Добротный японский внедорожник стал намного доступнее в России: сколько он стоит?

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Цена Suzuki Jimny 2025 на российском рынке снизилась до 2,55 млн рублей

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В последнее время наблюдается заметное снижение цен на новый Suzuki Jimny 2025 в России. Сегодня приобрести этот культовый рамный внедорожник можно всего от 2 550 000 рублей.

За 2 550 000 рублей вы получите Suzuki Jimny в базовой комплектации. Сердцем автомобиля является экономичный 0,7-литровый двигатель мощностью 64 л.с., работающий в паре с АКП. Несмотря на скромную мощность, наличие полного привода гарантирует отличную проходимость в условиях бездорожья.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
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Если вы готовы потратить больше, то за 3 220 000 рублей можно приобрести Suzuki Jimny в более богатой комплектации. Здесь уже установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с., обеспечивающий более уверенную динамику.

Кроме увеличенной мощности, данная версия радует более комфортным оснащением: светодиодные фары с омывателями и автокорректором, 15-дюймовые легкосплавные диски, черные зеркала с обогревом и электроприводом. В салоне климат-контроль, кожаная отделка руля и рычага КПП, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль для длительных поездок, а также удобные кнопки управления аудио на руле.

Интерьер Suzuki Jimny
Интерьер Suzuki Jimny

Suzuki Jimny оснащен фронтальными подушками безопасности, системами ESP и ABS, креплениями ISOFIX для детских кресел, системой помощи при спуске с горы. Также в комплектацию входят противотуманные фары и центральный замок с дистанционным управлением.

Подогрев сидений для комфорта в холодное время года, органайзер в багажнике для удобной организации пространства и розетка 12В для зарядки гаджетов.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 3
12.04.2025 
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+105