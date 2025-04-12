Добротный японский внедорожник стал намного доступнее в России: сколько он стоит?

Цена Suzuki Jimny 2025 на российском рынке снизилась до 2,55 млн рублей

В последнее время наблюдается заметное снижение цен на новый Suzuki Jimny 2025 в России. Сегодня приобрести этот культовый рамный внедорожник можно всего от 2 550 000 рублей.

За 2 550 000 рублей вы получите Suzuki Jimny в базовой комплектации. Сердцем автомобиля является экономичный 0,7-литровый двигатель мощностью 64 л.с., работающий в паре с АКП. Несмотря на скромную мощность, наличие полного привода гарантирует отличную проходимость в условиях бездорожья.

Suzuki Jimny

Если вы готовы потратить больше, то за 3 220 000 рублей можно приобрести Suzuki Jimny в более богатой комплектации. Здесь уже установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с., обеспечивающий более уверенную динамику.

Кроме увеличенной мощности, данная версия радует более комфортным оснащением: светодиодные фары с омывателями и автокорректором, 15-дюймовые легкосплавные диски, черные зеркала с обогревом и электроприводом. В салоне климат-контроль, кожаная отделка руля и рычага КПП, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль для длительных поездок, а также удобные кнопки управления аудио на руле.

Интерьер Suzuki Jimny

Suzuki Jimny оснащен фронтальными подушками безопасности, системами ESP и ABS, креплениями ISOFIX для детских кресел, системой помощи при спуске с горы. Также в комплектацию входят противотуманные фары и центральный замок с дистанционным управлением.

Подогрев сидений для комфорта в холодное время года, органайзер в багажнике для удобной организации пространства и розетка 12В для зарядки гаджетов.

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Источник: IXBT