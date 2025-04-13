Эти процедуры для автомобиля очень важно сделать весной
Весной необходимо тщательно вымыть подвеску автомобиля, рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев. За зиму в скрытых полостях машины, в разных узлах скапливается большое количество дорожных реагентов. Они способствуют образованию коррозии.
Евтеев также отметил, что весной следует провести профессиональную мойку, а также подготовить к летнему периоду радиатор, которому в это время предстоят большие нагрузки. Его тоже нужно помыть.
Еще эксперт советует провести химчистку кузова, которая устранит все реагенты, металлические вкрапления, битум и краску от дорожной разметки. Также он рекомендует провести мойку подкапотного пространства.
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Источник: Российская газета