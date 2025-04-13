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Эти процедуры для автомобиля очень важно сделать весной

Эксперт Евтеев перечислил три процедуры для авто, которые нужно сделать весной

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Весной необходимо тщательно вымыть подвеску автомобиля, рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев. За зиму в скрытых полостях машины, в разных узлах скапливается большое количество дорожных реагентов. Они способствуют образованию коррозии.

Евтеев также отметил, что весной следует провести профессиональную мойку, а также подготовить к летнему периоду радиатор, которому в это время предстоят большие нагрузки. Его тоже нужно помыть.

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Еще эксперт советует провести химчистку кузова, которая устранит все реагенты, металлические вкрапления, битум и краску от дорожной разметки. Также он рекомендует провести мойку подкапотного пространства.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
13.04.2025 
Фото:Unsplash
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