Эти процедуры для автомобиля очень важно сделать весной

Эксперт Евтеев перечислил три процедуры для авто, которые нужно сделать весной

Весной необходимо тщательно вымыть подвеску автомобиля, рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев. За зиму в скрытых полостях машины, в разных узлах скапливается большое количество дорожных реагентов. Они способствуют образованию коррозии.

Евтеев также отметил, что весной следует провести профессиональную мойку, а также подготовить к летнему периоду радиатор, которому в это время предстоят большие нагрузки. Его тоже нужно помыть.

Еще эксперт советует провести химчистку кузова, которая устранит все реагенты, металлические вкрапления, битум и краску от дорожной разметки. Также он рекомендует провести мойку подкапотного пространства.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Российская газета