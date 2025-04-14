Знак АЗЛК – кому он теперь принадлежит?

Завод «Москвич» продлил право на использование товарного знака АЗЛК до 2033 года

Автомобильный завод «Москвич» оставил за собой право на использование эмблемы АЗЛК. Источник со ссылкой на базу данных Роспатента сообщает, что предприятие продлило свидетельство на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года. Срок действия предыдущего свидетельства истекает в октябре 2025 года.

Таким образом, этим товарным знаком в настоящее время может пользоваться только московский автозавод – в качестве правообладателя в документах указано акционерное общество Московский автомобильный завод «Москвич». Под маркой АЗЛК предприятие может выпускать машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти.

В советскую эпоху эмблему АЗЛК носили модели Москвич; на фото – Москвич-412

Однако, перерегистрация логотипа не означает непременного использования этого знака в ближайшем будущем – она лишь страхует правообладателя от потери прав на принадлежащую ему интеллектуальную собственность. Само название АЗЛК не используется уже много лет.

Аббревиатура означает «Автомобильный завод им. Ленинского комсомола», и это название завод носил с 1968 по 1993 год. Затем он был переименован в «Москвич», после чего, в начале сотрудничества с Renault превратился последовательно в «Автофрамос» и в «Рено Россия». В 2022 году предприятие вновь получило название «Москвич», под которым теперь выпускаются переименованные модели китайского производителя JAC. В качестве эмблемы используется заключенная в овал стилизованная буква «М».

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Источник: РИА Новости