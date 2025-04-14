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Знак АЗЛК – кому он теперь принадлежит?

Завод «Москвич» продлил право на использование товарного знака АЗЛК до 2033 года

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Автомобильный завод «Москвич» оставил за собой право на использование эмблемы АЗЛК. Источник со ссылкой на базу данных Роспатента сообщает, что предприятие продлило свидетельство на использование товарного знака с эмблемой АЗЛК до 2033 года. Срок действия предыдущего свидетельства истекает в октябре 2025 года.

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Таким образом, этим товарным знаком в настоящее время может пользоваться только московский автозавод – в качестве правообладателя в документах указано акционерное общество Московский автомобильный завод «Москвич». Под маркой АЗЛК предприятие может выпускать машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти.

В советскую эпоху эмблему АЗЛК носили модели Москвич; на фото – Москвич-412
В советскую эпоху эмблему АЗЛК носили модели Москвич; на фото – Москвич-412

Однако, перерегистрация логотипа не означает непременного использования этого знака в ближайшем будущем – она лишь страхует правообладателя от потери прав на принадлежащую ему интеллектуальную собственность. Само название АЗЛК не используется уже много лет.

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Аббревиатура означает «Автомобильный завод им. Ленинского комсомола», и это название завод носил с 1968 по 1993 год. Затем он был переименован в «Москвич», после чего, в начале сотрудничества с Renault превратился последовательно в «Автофрамос» и в «Рено Россия». В 2022 году предприятие вновь получило название «Москвич», под которым теперь выпускаются переименованные модели китайского производителя JAC. В качестве эмблемы используется заключенная в овал стилизованная буква «М».

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Источник: РИА Новости

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