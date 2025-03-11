Renault может вернуться в Россию под брендом Москвич

Эксперт Давиденко: Renault сможет наладить выпуск машин под маркой Москвич

Руководитель направления по развитию продуктов и услуг в сфере автомобильных продаж и бизнеса Максим Давиденко рассказал, что при возвращении компании Renault на российский рынок обратный выкуп наверняка окажется сильно дороже, чем предполагалось ранее, и, возможно, условия будут иными.

По словам эксперта, Renault вполне может вернуться, так как бренд был хорошо представлен в России, имеет свою лояльную аудиторию. В качестве одного из сценариев возвращения компании Давиденко предположил, что Renault может стать технологическим партнером, например «Москвича».

Ранее под маркой Renault продавали модели, известные в Европе под брендом Dacia. Ничто не мешает французам в России называться не Renault, а Москвич, предположил эксперт.

Напомним, недавно глава АВТОВАЗа Соколов заявил, что не ждет возвращения Renault в Россию.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

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Источник: Autonews.ru