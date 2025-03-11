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Renault может вернуться в Россию под брендом Москвич

Эксперт Давиденко: Renault сможет наладить выпуск машин под маркой Москвич

Руководитель направления по развитию продуктов и услуг в сфере автомобильных продаж и бизнеса Максим Давиденко рассказал, что при возвращении компании Renault на российский рынок обратный выкуп наверняка окажется сильно дороже, чем предполагалось ранее, и, возможно, условия будут иными.

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По словам эксперта, Renault вполне может вернуться, так как бренд был хорошо представлен в России, имеет свою лояльную аудиторию. В качестве одного из сценариев возвращения компании Давиденко предположил, что Renault может стать технологическим партнером, например «Москвича».

Ранее под маркой Renault продавали модели, известные в Европе под брендом Dacia. Ничто не мешает французам в России называться не Renault, а Москвич, предположил эксперт.

Напомним, недавно глава АВТОВАЗа Соколов заявил, что не ждет возвращения Renault в Россию.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 9
11.03.2025 
Фото:АГН Москва
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