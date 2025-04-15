В продаже возникла редчайшая «восьмерка» с кузовом ландоле

В США редкую ВАЗ-2108 с кузовом ландоле оценили в 29 тысяч долларов

Североамериканская компания AlphaCars, торгующая редкими и раритетными автомобилями и мототехникой (в том числе, кстати, и мотоциклами Урал) выставила на продажу автомобиль Lada Samara Bohse Safari Landau 1994 года выпуска. По факту это российский автомобиль ВАЗ-2108 с кузовом ландоле. Такие машины немецкое тюнинг-ателье Bohse изготавливало штучно. По разным оценкам, всего было выпущено от нескольких сотен до чуть более 2 тысяч таких машин.

Некоторые источники указывают, что эта редкая разновидность «восьмерки» считалась одним из самых дешевых кабриолетов в Европе, однако это не вполне точно.

Это именно ландоле (в отличие от реальных кабриолетов на базе ВАЗ-2108, таких как Наташа) – с открытой задней частью салона, которую можно закрыть матерчатым верхом и с сохраненными средними стойками кузова и крышей над передними сиденьями. В ней, впрочем, прорезан обширный люк. Кабриолеты Bohse тоже делала, но они были другими.

Сообщается, что автомобиль в родной краске (впрочем, «восьмерки» в Европе часто полностью перекрашивали местные дилеры) и имеет пробег 6000 миль, то есть 10 000 км. По описанию, машина ухоженная, не имеющая видимых признаков износа материалов салона.

Общее состояние машины оценивается как «музейное». Установлены новые шины BF Goodrich, износ передних тормозных колодок – всего 10%. Помимо самого автомобиля, при покупке вам достанутся набор запчастей, аутентичные инструменты и брошюры. Компания, продающая машину, выкупила ее у предыдущего владельца в Бельгии. За автомобиль просят 29 тысяч долларов, то есть около 2,4 млн рублей. Как думаете, стоит того такая «восьмерка»?

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Источник: Автопоток, AlphaCars