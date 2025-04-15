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В продаже возникла редчайшая «восьмерка» с кузовом ландоле

В США редкую ВАЗ-2108 с кузовом ландоле оценили в 29 тысяч долларов

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Североамериканская компания AlphaCars, торгующая редкими и раритетными автомобилями и мототехникой (в том числе, кстати, и мотоциклами Урал) выставила на продажу автомобиль Lada Samara Bohse Safari Landau 1994 года выпуска. По факту это российский автомобиль ВАЗ-2108 с кузовом ландоле. Такие машины немецкое тюнинг-ателье Bohse изготавливало штучно. По разным оценкам, всего было выпущено от нескольких сотен до чуть более 2 тысяч таких машин.

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Некоторые источники указывают, что эта редкая разновидность «восьмерки» считалась одним из самых дешевых кабриолетов в Европе, однако это не вполне точно.

Это именно ландоле (в отличие от реальных кабриолетов на базе ВАЗ-2108, таких как Наташа) – с открытой задней частью салона, которую можно закрыть матерчатым верхом и с сохраненными средними стойками кузова и крышей над передними сиденьями. В ней, впрочем, прорезан обширный люк. Кабриолеты Bohse тоже делала, но они были другими.

Сообщается, что автомобиль в родной краске (впрочем, «восьмерки» в Европе часто полностью перекрашивали местные дилеры) и имеет пробег 6000 миль, то есть 10 000 км. По описанию, машина ухоженная, не имеющая видимых признаков износа материалов салона.

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Общее состояние машины оценивается как «музейное». Установлены новые шины BF Goodrich, износ передних тормозных колодок – всего 10%. Помимо самого автомобиля, при покупке вам достанутся набор запчастей, аутентичные инструменты и брошюры. Компания, продающая машину, выкупила ее у предыдущего владельца в Бельгии. За автомобиль просят 29 тысяч долларов, то есть около 2,4 млн рублей. Как думаете, стоит того такая «восьмерка»?

Источник: Автопоток, AlphaCars

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 24
15.04.2025 
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