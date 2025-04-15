В России стартовали продажи нового Chevrolet: дешевле Лады и «китайцев»

В Россию привезли новые Chevrolet Cobalt, цены начинаются от 1,6 млн рублей

В России начались продажи нового Chevrolet Cobalt с ценой от 1,6 млн рублей. Этот седан привлечет тех, кто ищет недорогой и надежный автомобиль, но избегает «китайцев».

По состоянию на середину апреля стоимость самого доступного Chevrolet Cobalt составляет 1,6 млн рублей. Для сравнения, седан Changan Alsvin, самая бюджетная модель китайской марки, стоит от 1,75 млн рублей, а Lada Vesta в комплектации Life с механикой начинается с 1,63 млн рублей.

Chevrolet Cobalt

Самую низкую цену на Chevrolet Cobalt предлагает официальный дилер Oting и Rox в Оренбурге – 1,599 млн рублей за седан в комплектации LT с механикой.

Chevrolet Cobalt

Седан с автоматической коробкой стоит от 1,635 млн рублей. Например, у частника в Новосибирске автомобиль в комплектации Optimum AT оценен в такую сумму. В Саратове аналогичная версия стоит 1,754 млн рублей, а в Альметьевске – 1,767 млн рублей. В Воронеже и Липецке седан с автоматом предлагается по цене от 1,78 млн до 1,84 млн рублей.

Все Cobalt комплектуются 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., который расходует 6,7 литра топлива на 100 км в смешанном цикле.