Новый и надежный Chevrolet из параимпорта: доступная цена и низкие расходы на содержание

Эксперт Зиновьев оценил Chevy Cobalt, который продают в РФ от 1,6 млн рублей

Несмотря на ожидания, параллельный импорт новых автомобилей в 2024 году не снизился, сохраняясь на прежнем уровне.

В основном, продолжают ввозить дорогие машины, преимущественно в ценовом сегменте 5-15 млн рублей, но также можно найти бюджетные варианты. К примеру, седан Chevrolet Cobalt, ранее известный в России как Ravon R4, хотя и с косметическими изменениями, полученными в прошлом году.

Автомобили поступают в страну из Узбекистана и Казахстана, где продолжается их сборка.

Цены на машины начинаются с 1,6 млн рублей за версии с механикой и от 1,75 млн рублей за модели с гидроавтоматом.

Chevrolet Cobalt

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Из негативных черт – несколько рыхлая ходовая часть и средняя защита от коррозии, что свойственно бюджетным моделям Chevrolet. В целом же машина достаточно надежная и недорогая в содержании.

Внимания она заслуживает благодаря мотору – чугунному атмосфернику 1.5 (106 л.с.) с ресурсом более 350 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат 6Т30 знаком нам еще по Шевроле Крузу. Не самый лучший, но период детских болезней у него далеко позади, и на 180 тысяч км пробега до переборки рассчитывать можно.

Уровень оснащения – примерно как у Гранты: никаких излишеств. А машины казахской сборки в базе оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, возиться с ее установкой не придется.

О других «бюджетниках» из параимпорта читайте в полной версии материала.