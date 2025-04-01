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Новый и надежный Chevrolet из параимпорта: доступная цена и низкие расходы на содержание

Эксперт Зиновьев оценил Chevy Cobalt, который продают в РФ от 1,6 млн рублей

Несмотря на ожидания, параллельный импорт новых автомобилей в 2024 году не снизился, сохраняясь на прежнем уровне.

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В основном, продолжают ввозить дорогие машины, преимущественно в ценовом сегменте 5-15 млн рублей, но также можно найти бюджетные варианты. К примеру, седан Chevrolet Cobalt, ранее известный в России как Ravon R4, хотя и с косметическими изменениями, полученными в прошлом году.

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Автомобили поступают в страну из Узбекистана и Казахстана, где продолжается их сборка.

Цены на машины начинаются с 1,6 млн рублей за версии с механикой и от 1,75 млн рублей за модели с гидроавтоматом.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Из негативных черт – несколько рыхлая ходовая часть и средняя защита от коррозии, что свойственно бюджетным моделям Chevrolet. В целом же машина достаточно надежная и недорогая в содержании.

Внимания она заслуживает благодаря мотору – чугунному атмосфернику 1.5 (106 л.с.) с ресурсом более 350 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат 6Т30 знаком нам еще по Шевроле Крузу. Не самый лучший, но период детских болезней у него далеко позади, и на 180 тысяч км пробега до переборки рассчитывать можно.

Уровень оснащения – примерно как у Гранты: никаких излишеств. А машины казахской сборки в базе оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, возиться с ее установкой не придется.

О других «бюджетниках» из параимпорта читайте в полной версии материала.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 23
01.04.2025 
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+10