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Стало известно, где будут разрабатывать кабины БАЗов

АО «Романов» набирает инженеров для разработки грузовиков БАЗ в Тольятти

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Входящее в структуру государственного концерна «Алмаз-Антей» и занимающееся проектом грузовиков БАЗ АО «Романов» расширяет штат сотрудников.

Как сообщает источник, компания набирает персонал в обособленное подразделение, находящееся в Тольятти на территории технопарка «Жигулевская долина».

Этот филиал займется разработкой кабин и основных узлов шасси БАЗов.

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«Этот город исторически является крупнейшим российским центром автомобилестроения. В этом регионе помимо АО "АВТОВАЗ" находится большое количество компаний, занятых в сфере автомобилестроения. Высшие учебные заведения региона имеют профильные кафедры и готовят специалистов для работы в автомобильной промышленности. Поэтому именно в городе Тольятти был создан филиал инжинирингового центра АО "Романов", куда были приглашены ведущие специалисты в области автопрома», – цитирует источник представителя АО «Романов».
Сейчас в Шушарах на бывшем заводе MAN и Scania собирают пробные образцы – кадр сделан 3 февраля 2025 года
Сейчас в Шушарах на бывшем заводе MAN и Scania собирают пробные образцы – кадр сделан 3 февраля 2025 года

Источник напоминает, что еще один выделенный офис компании находится на юго-востоке Петербурга, где команда конструкторов занимается математическим моделированием. Что касается серийной сборки, то она должна начаться летом 2025 года на производственной площадке в Шушарах (бывший завод MAN и Scania). До конца года планируется сделать 200 машин.

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Напомним, БАЗ – это полностью новая модель тяжелого грузовика. Под кабиной скрывается 367-сильная дизельная «шестерка» ЯМЗ в сочетании с 9-ступенчатой МКП. Базовая модель имеет полную массу 36 тонн. Колесная формула – 6х6, все ведущие оси спроектированы на основе применяемых в военной технике. Как таковых мостов у БАЗа нет: подвеска полностью независимая, пружинная; все дифференциалы – с блокировками.

Источник: Деловой Петербург

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
Количество просмотров 10
15.04.2025 
Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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