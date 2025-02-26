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Российский тяжеловоз БАЗ: между «китайцами» и автомобилями «большой семерки»

«Фонтанка»: на заводе «Романов» в Шушарах показали первый тяжеловоз БАЗ

На заводе «Романов» в Шушарах готовят к серийному запуску первый российский тяжеловоз БАЗ, который должен заменить европейскую технику в сложных российских условиях.

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Инвестиции в производство составили 12,5 миллиардов рублей, и планируется выпустить 200 грузовиков до конца 2025 года, с целью достичь 2000 единиц в 2028 году. Работы уже активно ведутся, несмотря на то, что конвейер еще не запущен. Идет настройка оснастки, испытания и работы по улучшению конструкции.

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Для серийного выпуска автомобиль должен пройти 34 испытания, включая краш-тесты и проверку системы ABS. В ближайшие месяцы завод ожидает получить сертификат, после чего начнется массовое производство.

Оснастив завод новым оборудованием, «Романов» настроил полный цикл производства — от заготовки и сварки до покраски и сборки кабин. Особое внимание уделено модульности, что позволяет удешевить и упростить производство. В будущем планируется расширение мощностей, чтобы обеспечить выпуск 2000 машин в год.

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Грузовики БАЗ предлагаются в различных конфигурациях с разной колесной формулой и могут быть оснащены кабинами с различными типами крыш. Вся техника ориентирована на тяжелые условия эксплуатации, включая работу в отдаленных районах страны и суровых климатических условиях. На предприятии заявляют, что 90% компонентов машины отечественного производства.

Стоимость БАЗ значительно выше китайских аналогов, но уступает автомобилям «большой семерки». Цены стартуют от 16 млн рублей. Однако в отличие от зарубежных брендов, для БАЗ доступны государственные субсидии и программы лизинга.

Источник: «Фонтанка»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
26.02.2025 
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