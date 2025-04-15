Велогонка в Сочи: движение ограничат на несколько дней

С 16 по 18 апреля в Адлерском районе Сочи ограничат движение из-за велогонки

С 16 по 18 апреля в Адлерском районе Сочи пройдет велогонка, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По этой причине будет временно изменена схема движения по ряду участков федеральных трасс.

16 апреля с 10:30 до 15:30 будут введены ограничения на участке трассы А-149 Адлер – Красная Поляна, скоростное направление от моста в районе села Галицыно до въезда в Эстосадок.

17 и 18 апреля движение будет ограничено с 10:30 до 16:00 по кольцевому маршруту, включающему участки обеих веток трассы А-149 от примыкания дорог в районе села Галицыно до точки за селом Чвижепсе, находящейся в районе 33-го км.

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Источник: пресс-служба администрации города Сочи