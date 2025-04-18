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В России отзывают кроссоверы GAC

GAC Motor: наши клиенты в безопасности — отзыв GS8 носит превентивный характер

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В России отзывной кампании подверглись кроссоверы китайского бренда GAC Motor. Российское представительство марки, ООО «ГАК Мотор Рус», объявило официальный отзыв автомобилей модели GS8.

Отзыву подлежат 16 944 автомобиля GAC GS8, реализованных в период с 17 июля 2023 года по 24 марта 2025 года, сообщается на сайте Росстандарта. Причина – вибрации, которые могут возникнуть в двигателе кроссовера.

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Сообщается, что вибрация двигателя на некоторых автомобилях GAC GS8 может возникать ввиду установленной на машины текущей версии ПО двигателя для российского рынка. Эти повышенные колебания, в теории, могут привести к утечке в соединении насоса высокого давления и топливной трубки высокого давления и, в исключительных случаях, – к возгоранию.

«Ответственность за безопасность всех владельцев автомобилей GAC — один из главных приоритетов автомобильной компании. Мы тщательно мониторим эксплуатационные характеристики наших моделей. Отзывная кампания — это превентивная мера для контроля безопасной эксплуатации. В дилерских центрах будет проведена проверка и при необходимости проведены сервисные работы каждого автомобиля на бесплатной основе. Клиенты могут проверить, попадает ли их автомобиль под отзывную кампанию, введя VIN модели на официальном сайте gac.ru», – прокомментировали в пресс-службе GAC Motor Россия.

Росстандарт, в свою очередь, предлагает еще два варианта узнать, попадает ли машина под отзыв: можно сверить ваш VIN-код с опубликованным перечнем, а можно воспользоваться интерактивным поиском на сайте ведомства.

В любом случае, представители ООО «ГАК Мотор Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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На всех отозванных машинах будет выполнено увеличение момента затяжки гайки топливопровода, идущего от насоса высокого давления. Разумеется, работы будут бесплатными. Все меры отзывной кампании носят исключительно превентивный характер и свидетельствуют о проактивной заботе GAC Motor о клиентах, отмечает пресс-служба бренда.

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Количество просмотров 27
18.04.2025 
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