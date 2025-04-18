В России отзывают кроссоверы GAC

GAC Motor: наши клиенты в безопасности — отзыв GS8 носит превентивный характер

В России отзывной кампании подверглись кроссоверы китайского бренда GAC Motor. Российское представительство марки, ООО «ГАК Мотор Рус», объявило официальный отзыв автомобилей модели GS8.

Отзыву подлежат 16 944 автомобиля GAC GS8, реализованных в период с 17 июля 2023 года по 24 марта 2025 года, сообщается на сайте Росстандарта. Причина – вибрации, которые могут возникнуть в двигателе кроссовера.

Сообщается, что вибрация двигателя на некоторых автомобилях GAC GS8 может возникать ввиду установленной на машины текущей версии ПО двигателя для российского рынка. Эти повышенные колебания, в теории, могут привести к утечке в соединении насоса высокого давления и топливной трубки высокого давления и, в исключительных случаях, – к возгоранию.

«Ответственность за безопасность всех владельцев автомобилей GAC — один из главных приоритетов автомобильной компании. Мы тщательно мониторим эксплуатационные характеристики наших моделей. Отзывная кампания — это превентивная мера для контроля безопасной эксплуатации. В дилерских центрах будет проведена проверка и при необходимости проведены сервисные работы каждого автомобиля на бесплатной основе. Клиенты могут проверить, попадает ли их автомобиль под отзывную кампанию, введя VIN модели на официальном сайте gac.ru», – прокомментировали в пресс-службе GAC Motor Россия.

Росстандарт, в свою очередь, предлагает еще два варианта узнать, попадает ли машина под отзыв: можно сверить ваш VIN-код с опубликованным перечнем, а можно воспользоваться интерактивным поиском на сайте ведомства.

В любом случае, представители ООО «ГАК Мотор Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех отозванных машинах будет выполнено увеличение момента затяжки гайки топливопровода, идущего от насоса высокого давления. Разумеется, работы будут бесплатными. Все меры отзывной кампании носят исключительно превентивный характер и свидетельствуют о проактивной заботе GAC Motor о клиентах, отмечает пресс-служба бренда.