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GAC GS8
14 марта
5 м, АКП Aisin, полный привод: раскрыта цена новой версии популярного кроссовера
Компания GAC представила в России новую версию...

5 м, АКП Aisin, полный привод: раскрыта цена новой версии популярного кроссовера

Компания GAC представила в России новую версию кроссовера GS8 за 4,65 млн рублей

Марка GAC раскрыла стоимость своего флагманского кроссовера GAC GS8 в версии GX Traveller, выделяющегося внешним дизайном и набором дополнительных опций. Автомобиль в РФ стоит от 4,65 млн рублей с учетом скидок и спецпредложений.

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Под капотом авто 2-литровый турбомотор мощностью 231 л.с, 8-ступенчатая АКП производства японской фирмы Aisin. Система полного привода реализована при помощи электромагнитной муфты Borg Warner.

GAC GS8
GAC GS8

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Новую версию выделяют новый внедорожный дизайн, дополнительный грузовой бокс на двери багажника, а также топовое оснащение. У кроссовера есть специальный обвес с измененным видом передней части авто, новая светодиодная оптика и 20-дюймовые колесные диски уникального дизайна.

Продажи новинки начнутся 18 марта.

GAC GS8
GAC GS8

Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

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Источник: пресс-служба GAC

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Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 7
14.03.2025 
Фото:GAC
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