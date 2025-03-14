5 м, АКП Aisin, полный привод: раскрыта цена новой версии популярного кроссовера

Компания GAC представила в России новую версию кроссовера GS8 за 4,65 млн рублей

Марка GAC раскрыла стоимость своего флагманского кроссовера GAC GS8 в версии GX Traveller, выделяющегося внешним дизайном и набором дополнительных опций. Автомобиль в РФ стоит от 4,65 млн рублей с учетом скидок и спецпредложений.

Под капотом авто 2-литровый турбомотор мощностью 231 л.с, 8-ступенчатая АКП производства японской фирмы Aisin. Система полного привода реализована при помощи электромагнитной муфты Borg Warner.

GAC GS8

Новую версию выделяют новый внедорожный дизайн, дополнительный грузовой бокс на двери багажника, а также топовое оснащение. У кроссовера есть специальный обвес с измененным видом передней части авто, новая светодиодная оптика и 20-дюймовые колесные диски уникального дизайна.

Продажи новинки начнутся 18 марта.

GAC GS8

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Источник: пресс-служба GAC