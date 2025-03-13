Турбомотор, робот, 8 подушек безопасности — дебют кроссовера с зимним пакетом

Компания GAC раскрыла характеристики и оснащение нового кроссовера GS4 для РФ

Новый кроссовер GAC GS4 с богатым оснащением выходит на рынок России. Новинка оснащена турбомотором, преселективным 7-ступенчатым автоматом и передним приводом. О дебюте модели сообщили в пресс-службе бренда.

Мощность турбомотора GAC GS4 составляет 170 л.с. (250 Нм) в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, привод – передний. На выбор предлагается три фиксированных режима езды и один настраиваемый. Спереди подвеска типа McPherson, сзади – многорычажная. В длину кроссовер достигает 4685 мм, размер колесной базы – 2750 мм. Объем багажника составляет 638 л, который увеличивается до 1586 л при сложенных сиденьях второго ряда.

Водительское кресло имеет электрическую регулировку сидений в шести направлениях, пассажирское – в четырех. GS4 оборудован зимним пакетом опций: обогрев сидений, зеркал и лобового стекла.

«Продуманный до мельчайших деталей салон отличается безупречной эргономикой и удобством. Кресла водителя и переднего пассажира выполнены по ортопедическим стандартам нулевой гравитации. Специально разработанная форма спинки и подушки равномерно распределяет массу тела водителя и пассажира и помогает принять естественную позу, в которой нагрузка на кости и суставы минимальна. Таким образом, даже дальние путешествия не станут обременительными», – уточнили в пресс-службе.

В салоне GS4 – 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10,1-дюймовый дисплей русифицированной мультимедиасистемы с беспроводной поддержкой Apple CarPlay, беспроводная зарядка.

Безопасность обеспечивают восемь подушек безопасности, система камер кругового обзора, задние датчики парковки и комплекс ассистентов в помощь водителю, включая адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.

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Источник: пресс-служба GAC