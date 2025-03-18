Китайский производитель везет в РФ три новинки — старт продаж уже скоро

GAC презентовал сразу три новые модели для России: два кроссовера и седан

Китайский производитель GAC презентовала для авторынка России сразу две новые модели и одну спецверсию – два кроссовера и седан.

GAC GS4

Кроссовер оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 170 л.с., он сочетается с 7-ступенчатым преселективным роботом, привод – только передний. Для разгона до сотни кроссоверу понадобится 8,8 с.

В списке оснащения заявлены: 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10,1-дюймовый тачскрин мультимедиа с беспроводной поддержкой Apple CarPlay, салон из кожи. Есть восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты в помощь водителю, зимний пакет, LED-оптика. На выбор покупателей четыре цвета кузова и три оттенка интерьера.

Отмечается, что у кузова усиленная антикоррозийная обработка, ее эффективность доказана в ходе тестов в соляной камере. Устойчивость GS4 к коррозии лучше показателей аналогичных моделей японских производителей, утверждают в компании.

GAC GS4

Продажи GAC GS4 в РФ начнутся до конца текущего марта, цена составляет 2,999 млн рублей, можно получить выгоду в размере 100 тыс. рублей при условии сдачи старого автомобиля в трейд-ин.

Седан D-класса GAC Empow

Этот автомобиль в топовой комплектации отличается внешним декором под карбон и массивным антикрылом на крышке багажника. В «базе» заявлены: светодиодная оптика, две подушки безопасности, медиасистема с экраном на 10,25 дюйма, кондиционер и бесключевой доступ. За доплату появятся двухзонный климат-контроль, электрорегулировки кресел и обогрев всех сидений, восемь динамиков Yamaha и беспроводная зарядка.

Планируется, что количество подушек увеличат до шести, салон отделают кожей, а размер приборной панели увеличится до 10,25 дюйма.

Более подробную информацию на комплектации, а также цены на GAC Empow объявят 24 марта.

GAC GS8

Кроссовер представлен в новой топовой комплектации Traveller, ее цена составляет 4,95 млн рублей. Автомобиль отличается от предыдущей версии внешним декором, эксклюзивным дизайном 20-дюймовых дисков, кофром на пятой двери и вентиляцией передних сидений.

GAC GS8

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Источник: autonews.ru