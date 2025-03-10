Раскрыта цена нового семейного кроссовера для РФ: вполне доступно

Кроссовер GAC GS4 будет стоить в России 2,5 млн рублей

Новый кроссовер GAC GS4 будет стоить в РФ примерно 2,5-3 млн рублей, рассказал руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев.

Он отметил, что в данном сегменте обычно лучше продаются средние и топовые версии, поэтому многое будет зависеть от оснащения.

По размерам GAC GS4 схож с моделью Toyota RAV4. Его длина равна 4600 мм, объем багажника составляет 638 л. Базовая модификация GS4 оснащена двигателем 4A15J2 с рабочим объемом полтора литра, непосредственным впрыском топлива, мощностью 170 л.с.

У кроссовера есть адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, системы пассивной и активной безопасности.

GAC GS4

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

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Источник: «Автостат»