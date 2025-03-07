Шесть цветов кузова и три варианта оформления салона — в Россию едет спортседан

Бренд GAC раскрыл характеристики нового седана Empow для рынка России

Китайский производитель GAC анонсировал скорый выход на рынок России новой модели Empow – первого седана в линейке бренда. О предстоящем старте продаж рассказали в пресс-службе марки.

В Россию новинку привезут в двух версиях дизайна экстерьера – классической GS и более спортивной GL. Последнюю отличают переработанные бамперы, накладки на пороги, задний диффузор и двойные выхлопные патрубки, а также 18-дюймовые диски и спойлер на крышке багажника.

«Спортивность GAC Empow GL не ограничивается только дизайнерскими элементами. Топ-версия получила специально настроенную выхлопную систему с регулируемой громкостью и четырьмя патрубками. Кроме того, машина отличается спортивными настройками блока управления двигателем, а также трансмиссии и рулевого управления», – уточнили в пресс-службе.

В длину GAC Empow составляет 4700 мм, размер колесной базы – 2736 мм. Седан оснащен бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. и 7-ступенчатой преселективной трансмиссией, для разгона до 100 км/ч автомобилю потребуется 6,95 секунды.

Топ-версия получила специально настроенную выхлопную систему с регулируемой громкостью и четырьмя патрубками. Седан оснащен спортивными настройками блока управления двигателем. В списке оснащения максимальной комплектации заявлены двухзонный климат-контроль, аудиосистема Yamaha с восемью динамиками.

GAC Empow

Кузов нового автомобиля GAC будет представлен в шести цветах: черном, сером, белом, ярко-зеленом, матово-зеленом и серебристом. На выбор клиентов будет доступно три варианта оформления салона: черный, бело-голубой и серо-черный.

Более подробная информация о технических особенностях нового спортивного седана GAC Empow появится накануне старта продаж.

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Источник: пресс-служба GAC Motor