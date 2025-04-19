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Названы основные проблемы АКП из-за масляного голодания

Эксперт Константинов рассказал о проблемах автомата из-за низкого уровня масла

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Низкий уровень масла в АКП машины может привести к серьезным поломкам и дорогому ремонту, рассказал директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Он пояснил, что трансмиссионное масло выполняет важнейшую функцию охлаждения. При его дефиците автомат перегревается, что особенно опасно при интенсивной эксплуатации машины. Это приводит к повреждению фрикционных накладок, отказу соленоидов и выходу из строя электронных компонентов.

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К основным проблемам, возникающим при низком уровне масла, относится повышенное трение в подшипниках, что ускоряет их износ. Гидротрансформатор начинает пробуксовывать, ухудшая передачу крутящего момента. Гидравлические клапаны и соленоиды функционируют с перебоями, что проявляется в замедленном переключении передач.

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Регулярная езда на машине, в АКП которой низкий уровень масла, сокращает ресурс коробки на 30-50%. Это может привести и к мгновенному отказу коробки, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 9
19.04.2025 
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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