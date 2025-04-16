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Надежный атмосферник 2.0, автомат: новый кроссовер Мазда из Китая

Эксперт «За рулем» оценил, стоит ли своих денег переднеприводная Mazda CX‑50

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Изначально Mazda CX‑50 создавалась для североамериканского рынка, где ее выпуск начали в 2022 году на совместном предприятии Мазды и Тойоты. Все CX‑50 из США – полноприводные, включая гибридные версии с «начинкой» от Тойоты RAV4.

А годом позже Mazda CX‑50 прописалась и в китайском Нанкине, на заводе Changan-Mazda. Получается этакий японско-американо-китайский интернационал.

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Китайские машины проще: у них мотор 2.0, лишь передний привод и гибридная модификация 4×2. Но они и дешевле, поэтому в Россию CX‑50 везут в основном из Китая. Цены за машину без пробега – от 4 млн рублей. Не дороговато ли для 150‑сильного кроссовера с передним приводом?

Mazda CX-50. Цена в России от 4 200 000 ₽. Из решетки радиатора в районе фар получилась накопительная площадка для снега и листьев.
Mazda CX-50. Цена в России от 4 200 000 ₽. Из решетки радиатора в районе фар получилась накопительная площадка для снега и листьев.

Первое впечатление от кроссовера Mazda CX‑50

По фотографиям может показаться, что СХ‑50 меньше привычной нам Мазды СХ‑5. Но стоит подойти, и становится ясно – этот кроссовер крупнее! Правда, прибавку простора на втором ряду можно уловить лишь рулеткой. А вот объем багажника видно невооруженным чемоданом.

Типичная маздовская приборная панель с круглым информационным дисплеем по центру по сравнению с китайскими «художествами» – просто класс!
Медиасистему невозможно русифицировать – только английский или китайский язык, и китайские же приложения. Приходится подключать отдельный блок для связи со смартфоном.
Интерьер прост, но удобен. К качеству китайской сборки вопросов нет, но материалы по сравнению с CX‑50 американского производства упрощены. Шестиступенчатый автомат Мазды не любит пробуксовки, из-за которой изнашивается фрикцион гидротрансформатора, а продукты износа быстро попадают в гидроблок, выводя его из строя.
Интерьер прост, но удобен. К качеству китайской сборки вопросов нет, но материалы по сравнению с CX‑50 американского производства упрощены. Шестиступенчатый автомат Мазды не любит пробуксовки, из-за которой изнашивается фрикцион гидротрансформатора, а продукты износа быстро попадают в гидроблок, выводя его из строя.
После множества китайских машин мы уже отвыкли от таких кнопочных блоков климат-контроля, понятных и простых. Есть обогрев всех сидений.

Эргономика Мазды прекрасна. Сиденье плотно облегает тело, идеально круглый руль перемещается в уже непривычно широких диапазонах. Передняя панель – лаконичная и высокая, а приборка с дефлекторами по бокам рождает у водителя ощущение гоночного кокпита.

Вокруг – огромное, по китайским меркам, количество кнопок. Двухзонный климат-контроль с обогревом сидений управляются физическими клавишами и шайбами. Как и медиасистема, управляемая традиционной для Мазды удобнейшей шайбой на центральном тоннеле.

Простые на вид сиденья удачно распределяют нагрузку. Удобно должно быть всем.
Второй ряд по вместимости почти не отличается от известной нам Мазды СХ‑5.

Однако китайскую прошивку самой медиасистемы нельзя обновить или перезалить – хорошо, что хоть английский язык есть. Но чтобы появились функции Android Auto и Apple CarPlay вместо китайского Baidu, придется установить дополнительную «коробочку» вроде XCarLink за три-четыре тысячи рублей, как и поступил владелец этой машины.

Отделка багажника – нештатная, доработанная владельцем. А вот докатка в подполье была изначально, что нетипично для «серых» автомобилей.
Отделка багажника – нештатная, доработанная владельцем. А вот докатка в подполье была изначально, что нетипично для «серых» автомобилей.

Агрегаты Mazda CX‑50

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Mazda CX‑50 построена на общей платформе с Маздой 3 и СХ‑30, поэтому основные агрегаты тоже нам знакомы. Базовый атмосферник Skyactiv 2.0 на что только не ставился. Правда, у китайской версии – 155 л. с. против 150 сил у «трешек» для российского рынка, а это более высокий транспортный налог.

В отдаче этот двигатель проигрывает наддувным агрегатам той же мощности, но среди современных атмосферников по живости характера ему нет равных! А тот факт, что любые детали и расходники можно купить без заказа, добавляет очков.

Проблем с обслуживаниям двигателя Skyactiv-G нет. Все расходники имеются в наличии.
Проблем с обслуживаниям двигателя Skyactiv-G нет. Все расходники имеются в наличии.

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Моторы Skyactiv давно показали себя надежными, как и шестиступенчатый автомат EW6A-EL. Он не отличается расторопностью в работе, но слабых мест почти не имеет. Конечно, не надо забывать менять рабочую жидкость каждые 60 тысяч км: для полной замены требуется около восьми литров масла Mazda ATF-FZ.

Как едет китайская Mazda CX‑50

Китайский СХ‑50 не любит съезжать с асфальта – привод-то передний. Зато на ровном покрытии он хорош! Точно следует за любым движением руля, уверенно стоит на дуге.

Живой характер не обернулся жесткостью подвески – хотя за это можно благодарить и высокопрофильные 17‑дюймовые шины. Непривычен для Мазды и низкий уровень шума – в первую очередь это касается изоляции моторного отсека.

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Mazda CX‑50 интересна: отлично едет, базируется на знакомых и надежных агрегатах. Даже несмотря на передний привод, это удачный кроссовер – как для одного, так и для семьи.

Но энтузиазм подкашивают цены: за 4 млн рублей можно постараться сторговать полноприводный и куда более быстрый Geely Monjaro с заводской гарантией, а привычные уже Chery Tiggo 8 Pro Max или Haval Dargo стартуют с 3,2–3,4 млн. Такова сегодня цена желания купить новый кроссовер японского бренда.

Побывавшая у нас машина имеет базовые два литра с передними ведущими.
Побывавшая у нас машина имеет базовые два литра с передними ведущими.
Отличное шасси и выверенная эргономика, ­проверенные агрегаты Высокая цена

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Mazda CX-50

  • Длина / ширина / высота / база 4785 / 1920 / 1638 / 2814 мм
  • Снаряженная / полная масса 1609 / 2062 кг
  • Объем багажника 889 / 1594 л
  • Максимальная скорость 183 км/ч
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 114 кВт / 155 л. с. при 6400 об/мин; 200 Н·м при 4000 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-95 / 55 л
  • Трансмиссия передний привод; A6

Конкуренты Mazda CX‑50

На рынке есть несколько похожих моделей, созданных исключительно для Китая. Например, переднеприводный Kia Sportage Ace с двухлитровым атмосферником (161 л. с.) и гидроавтоматом. Такой стоит минимум 3,7 млн рублей, а с полуторалитровым турбомотором (200 л. с.) и роботом – от 4,3 млн.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace
Hyundai Mufasa
Volkswagen Tayron

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Еще один китайский «кореец» — Hyundai Mufasa — дешевле. Простенькая версия DLX стоит меньше 3,5 млн рублей. Продвинутый LUX обойдется в 4 млн. В отличие от Kia, выбора агрегатов нет: только двухлитровый атмосферник (160 л. с.) и шестиступенчатый автомат. Привод передний.

Volkswagen Tayron, напротив, поставляется только со всеми ведущими и двухлитровым двигателем (220 л. с.) и роботом. Самые доступные Тайроны стоят 5 млн рублей. А кросс-купе Tayron X будет на 100–150 тысяч дороже.

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Виноградов Александр
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 15
16.04.2025 
Фото:
Батыру Александр
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