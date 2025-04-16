Надежный атмосферник 2.0, автомат: новый кроссовер Мазда из Китая
Изначально Mazda CX‑50 создавалась для североамериканского рынка, где ее выпуск начали в 2022 году на совместном предприятии Мазды и Тойоты. Все CX‑50 из США – полноприводные, включая гибридные версии с «начинкой» от Тойоты RAV4.
А годом позже Mazda CX‑50 прописалась и в китайском Нанкине, на заводе Changan-Mazda. Получается этакий японско-американо-китайский интернационал.
Китайские машины проще: у них мотор 2.0, лишь передний привод и гибридная модификация 4×2. Но они и дешевле, поэтому в Россию CX‑50 везут в основном из Китая. Цены за машину без пробега – от 4 млн рублей. Не дороговато ли для 150‑сильного кроссовера с передним приводом?
Первое впечатление от кроссовера Mazda CX‑50
По фотографиям может показаться, что СХ‑50 меньше привычной нам Мазды СХ‑5. Но стоит подойти, и становится ясно – этот кроссовер крупнее! Правда, прибавку простора на втором ряду можно уловить лишь рулеткой. А вот объем багажника видно невооруженным чемоданом.
Эргономика Мазды прекрасна. Сиденье плотно облегает тело, идеально круглый руль перемещается в уже непривычно широких диапазонах. Передняя панель – лаконичная и высокая, а приборка с дефлекторами по бокам рождает у водителя ощущение гоночного кокпита.
Вокруг – огромное, по китайским меркам, количество кнопок. Двухзонный климат-контроль с обогревом сидений управляются физическими клавишами и шайбами. Как и медиасистема, управляемая традиционной для Мазды удобнейшей шайбой на центральном тоннеле.
Однако китайскую прошивку самой медиасистемы нельзя обновить или перезалить – хорошо, что хоть английский язык есть. Но чтобы появились функции Android Auto и Apple CarPlay вместо китайского Baidu, придется установить дополнительную «коробочку» вроде XCarLink за три-четыре тысячи рублей, как и поступил владелец этой машины.
Агрегаты Mazda CX‑50
Mazda CX‑50 построена на общей платформе с Маздой 3 и СХ‑30, поэтому основные агрегаты тоже нам знакомы. Базовый атмосферник Skyactiv 2.0 на что только не ставился. Правда, у китайской версии – 155 л. с. против 150 сил у «трешек» для российского рынка, а это более высокий транспортный налог.
В отдаче этот двигатель проигрывает наддувным агрегатам той же мощности, но среди современных атмосферников по живости характера ему нет равных! А тот факт, что любые детали и расходники можно купить без заказа, добавляет очков.
Моторы Skyactiv давно показали себя надежными, как и шестиступенчатый автомат EW6A-EL. Он не отличается расторопностью в работе, но слабых мест почти не имеет. Конечно, не надо забывать менять рабочую жидкость каждые 60 тысяч км: для полной замены требуется около восьми литров масла Mazda ATF-FZ.
Как едет китайская Mazda CX‑50
Китайский СХ‑50 не любит съезжать с асфальта – привод-то передний. Зато на ровном покрытии он хорош! Точно следует за любым движением руля, уверенно стоит на дуге.
Живой характер не обернулся жесткостью подвески – хотя за это можно благодарить и высокопрофильные 17‑дюймовые шины. Непривычен для Мазды и низкий уровень шума – в первую очередь это касается изоляции моторного отсека.
Сколько стоит Mazda CX‑50
Mazda CX‑50 интересна: отлично едет, базируется на знакомых и надежных агрегатах. Даже несмотря на передний привод, это удачный кроссовер – как для одного, так и для семьи.
Но энтузиазм подкашивают цены: за 4 млн рублей можно постараться сторговать полноприводный и куда более быстрый Geely Monjaro с заводской гарантией, а привычные уже Chery Tiggo 8 Pro Max или Haval Dargo стартуют с 3,2–3,4 млн. Такова сегодня цена желания купить новый кроссовер японского бренда.
Mazda CX-50
- Длина / ширина / высота / база 4785 / 1920 / 1638 / 2814 мм
- Снаряженная / полная масса 1609 / 2062 кг
- Объем багажника 889 / 1594 л
- Максимальная скорость 183 км/ч
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 114 кВт / 155 л. с. при 6400 об/мин; 200 Н·м при 4000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 55 л
- Трансмиссия передний привод; A6
Конкуренты Mazda CX‑50
На рынке есть несколько похожих моделей, созданных исключительно для Китая. Например, переднеприводный Kia Sportage Ace с двухлитровым атмосферником (161 л. с.) и гидроавтоматом. Такой стоит минимум 3,7 млн рублей, а с полуторалитровым турбомотором (200 л. с.) и роботом – от 4,3 млн.
Еще один китайский «кореец» — Hyundai Mufasa — дешевле. Простенькая версия DLX стоит меньше 3,5 млн рублей. Продвинутый LUX обойдется в 4 млн. В отличие от Kia, выбора агрегатов нет: только двухлитровый атмосферник (160 л. с.) и шестиступенчатый автомат. Привод передний.
Volkswagen Tayron, напротив, поставляется только со всеми ведущими и двухлитровым двигателем (220 л. с.) и роботом. Самые доступные Тайроны стоят 5 млн рублей. А кросс-купе Tayron X будет на 100–150 тысяч дороже.
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