В этом городе самый высокий средний штраф ГАИ

В Санкт-Петербурге оказались самые высокие штрафы ГАИ в 2025 году

В РФ с января по март текущего года средний чек платежа за штрафы ГАИ составил 1032 рубля, пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

В I квартале прошлого года средний чек составлял 652 рубля, а за весь прошлый год – 675 рублей. Самые высокие штрафы в 2025 году оказались в Санкт-Петербурге (в среднем 1465 рублей).

Ниже расположились Москва (1285 рублей), Волгоград (1200 рублей), Новокузнецк (1191 рубль), Казань (964 рубля), Красноярск (962 рубля) и так далее.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

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Источник: «Авто Mail.ru»