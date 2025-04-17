#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кикшеринг в Москве под контролем: самокаты теперь едут медленнее
17 апреля
Кикшеринг в Москве под контролем: самокаты теперь едут медленнее
Электросамокаты в Москве замедлят: в тротуарных...
Денисов Алексей (Воронежская область, город Острогожск) выиграл универсал Lada Vesta SW
17 апреля
Гран-при «За рулем» 2025 — мы подарили автомобили читателям!
Трое участников Гран-при «За рулем» стали...
Россияне стали вдвое меньше тратить на покупку новых машин
17 апреля
Россияне стали вдвое меньше тратить на покупку новых машин
«Автостат»: в марте расходы россиян на новые...

В этом городе самый высокий средний штраф ГАИ

В Санкт-Петербурге оказались самые высокие штрафы ГАИ в 2025 году

Рекомендуем
Надежный атмосферник 2.0, автомат: новый кроссовер Мазда из Китая

В РФ с января по март текущего года средний чек платежа за штрафы ГАИ составил 1032 рубля, пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

В I квартале прошлого года средний чек составлял 652 рубля, а за весь прошлый год – 675 рублей. Самые высокие штрафы в 2025 году оказались в Санкт-Петербурге (в среднем 1465 рублей).

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ниже расположились Москва (1285 рублей), Волгоград (1200 рублей), Новокузнецк (1191 рубль), Казань (964 рубля), Красноярск (962 рубля) и так далее.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

Источник: «Авто Mail.ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
17.04.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0