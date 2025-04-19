Среди топ-10 популярных авто с пробегом ни одного «китайца»

«Автостат»: в марте на вторичном рынке лидировали Lada, Toyota, Kia и Hyundai

В марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 12,9% больше по сравнению с февралем, но на 10,7% меньше, чем в тот же месяц прошлого года, сообщило агентство «Автостат». Как и прежде, на первом месте по популярности среди вторичных авто находится отечественная Lada с результатом 121,3 тыс. машин.

Вторая позиция у японского производителя Toyota – 43,6 тыс. автомобилей. Замкнули тройку корейские бренды Kia и Hyundai с показателями 23,8 тыс. и 23,3 тыс. экземпляров соответственно. Пятое место занимает Nissan с результатом 19,3 тыс. машин.

Все марки в первой десятке показали рост по отношению к предыдущему месяцу, однако в сравнении с мартом прошлого года наблюдается снижение. Особое внимание стоит уделить Volkswagen, который продемонстрировал наименьший прирост за месяц (+9%) и наибольшее падение за год (-20%). В числе выделяющихся брендов можно отметить Honda, которая показала лучший рост в месячном сравнении (+15,6%), а также Lada, которая продемонстрировала минимальное падение за год (-1,5%).

Самой востребованной моделью на вторичном рынке в марте стал седан Lada 2107 с показателем 11,8 тыс. проданных автомобилей. На втором месте находится хэтчбек Lada 2114 «Самара-2», который разошелся тиражом 9,7 тыс. единиц. В пятерке лидеров также оказались Hyundai Solaris, Lada 4x4/Niva Legend и Kia Rio, каждая из которых показала результат 8,4 тыс. экземпляров.