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Subaru Forester оснастили особой подушкой безопасности — вот как это работает

Subaru разработала внешнюю подушку безопасности для защиты велосипедистов

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Компания Subaru представила обновленный Forester для японского рынка с уникальной системой безопасности внешней подушкой, специально предназначенной для защиты велосипедистов. Ранее подобные технологии были ориентированы исключительно на пешеходов, но теперь объем подушки стал больше, и она сможет защитить как пешеходов, так и велосипедистов. В отличие от предыдущих версий, устройство разворачивается не только в передней части капота, но и поднимается вдоль стоек лобового стекла.

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Это особенно важно для велосипедистов, так как при столкновении они находятся выше пешеходов и чаще сталкиваются с жесткими элементами кузова, такими как передние стойки. Subaru утверждает, что это первая в мире подушка безопасности такого типа.

Ранее для велосипедистов разрабатывались носимые подушки – например, жилеты с автоматическим раскрытием при падении. Однако такие устройства остаются нишевыми и дорогими. Subaru же предлагает встроенное решение, не зависящее от того, что на человеке надето. Это делает его более универсальным и доступным средством защиты.

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Пока новая система доступна только на японской версии Forester 2026 модельного года.

Представители Subaru пока не подтвердили, будет ли эта технология внедрена в автомобилях для других рынков.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Subaru
Количество просмотров 11
20.04.2025 
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21