Subaru Forester оснастили особой подушкой безопасности — вот как это работает

Subaru разработала внешнюю подушку безопасности для защиты велосипедистов

Компания Subaru представила обновленный Forester для японского рынка с уникальной системой безопасности – внешней подушкой, специально предназначенной для защиты велосипедистов. Ранее подобные технологии были ориентированы исключительно на пешеходов, но теперь объем подушки стал больше, и она сможет защитить как пешеходов, так и велосипедистов. В отличие от предыдущих версий, устройство разворачивается не только в передней части капота, но и поднимается вдоль стоек лобового стекла.

Это особенно важно для велосипедистов, так как при столкновении они находятся выше пешеходов и чаще сталкиваются с жесткими элементами кузова, такими как передние стойки. Subaru утверждает, что это первая в мире подушка безопасности такого типа.

Ранее для велосипедистов разрабатывались носимые подушки – например, жилеты с автоматическим раскрытием при падении. Однако такие устройства остаются нишевыми и дорогими. Subaru же предлагает встроенное решение, не зависящее от того, что на человеке надето. Это делает его более универсальным и доступным средством защиты.

Пока новая система доступна только на японской версии Forester 2026 модельного года.

Представители Subaru пока не подтвердили, будет ли эта технология внедрена в автомобилях для других рынков.

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Источник: Carscoops