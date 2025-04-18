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На бывшем заводе Volkswagen в Калуге намерены нарастить производство

В Калуге завод «АГР» планирует выпускать более 100 тыс. автомобилей в год

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На бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется выпустить свыше 100 тысяч автомобилей в 2025 году, следует из отчета губернатора области Владислава Шапши перед депутатами Заксобрания. Сейчас на заводе «АГР» уже собирают китайские автомобили под маркой Tenet.

Шапша также упомянул о судьбе завода «Пежо Ситроен», который теперь принадлежит компании «Автомобильные технологии».

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На предприятии стартовала сборка кроссоверов Citroen C5 Aircross. Также на заводе выпускают авто марки Haval. В 2025 году с конвейера завода должно сойти 25 тысяч таких машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

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Источник: АиФ

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Ушакова Ирина
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Количество просмотров 7
18.04.2025 
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
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