Новый автомобильный бренд зарегистрировали в России

Автомобильный концерн «АГР» запатентовал торговую марку Almaas в России

Автомобильный концерн АГР, который выпускает машины марок Solaris и Tenet в России, запатентовал новую торговую марку Almaas. Охранные документы содержатся в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Товарный знак зарегистрировали по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них. Правообладателем указано ООО «АГР» с калужским адресом предприятия, где ранее собирали машины марки Volkswagen.

Логотип Almaas выполнен в черно-белом стиле, он содержит стилизованное изображение драгоценного камня.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

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Источник: ФИПС