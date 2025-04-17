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Новый автомобильный бренд зарегистрировали в России

Автомобильный концерн «АГР» запатентовал торговую марку Almaas в России

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Автомобильный концерн АГР, который выпускает машины марок Solaris и Tenet в России, запатентовал новую торговую марку Almaas. Охранные документы содержатся в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Товарный знак зарегистрировали по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них. Правообладателем указано ООО «АГР» с калужским адресом предприятия, где ранее собирали машины марки Volkswagen.

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Логотип Almaas выполнен в черно-белом стиле, он содержит стилизованное изображение драгоценного камня.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

Источник: ФИПС

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Ушакова Ирина
Фото:ФИПС
Количество просмотров 13
17.04.2025 
Фото:ФИПС
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