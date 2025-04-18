#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машины Lada заняли четверть спроса на авторынке Краснодарского края
18 апреля
Машины Lada заняли четверть спроса на авторынке Краснодарского края
На Кубани автомобили Lada лидируют по объему...
Новые машины подешевели в России: сколько придется отдать за легковушку
18 апреля
Новые машины подешевели в России: сколько придется отдать за легковушку
«Автостат»: цены на новые легковые автомобили в...
Honda WR-V
18 апреля
Надежный японский кроссовер можно купить в России дешевле 2 млн рублей
В России появились в продаже новые кроссоверы...

«У них есть запас»: ждать ли массового ухода «китайцев» с российского рынка?

Директор «Авилона» Никонов: Массового ухода китайских автобрендов из РФ не будет

Рекомендуем
Надежный атмосферник 2.0, автомат: новый кроссовер Мазда из Китая

Массового ухода китайских автомобильных марок из России сейчас не ожидается, считает генеральный директор дилерской группы «Авилон» Александр Никонов. Некоторое время они могут продолжать работать даже в отсутствие продаж.

«Я, честно говоря, не думаю, что прямо так массово эти ребята будут уходить. У них есть запас», – высказал мнение Новиков.
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Ранее «Ъ» со ссылкой на дилеров и аналитиков сообщил, что в этом году из России могут уйти до десяти автобрендов из КНР из-за низких продаж. Следствием низких продаж станет уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз.

Эксперты считают, что число пришедших в страну китайских марок превысило возможности российского рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 28
18.04.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0