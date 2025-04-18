«У них есть запас»: ждать ли массового ухода «китайцев» с российского рынка?

Директор «Авилона» Никонов: Массового ухода китайских автобрендов из РФ не будет

Массового ухода китайских автомобильных марок из России сейчас не ожидается, считает генеральный директор дилерской группы «Авилон» Александр Никонов. Некоторое время они могут продолжать работать даже в отсутствие продаж.

«Я, честно говоря, не думаю, что прямо так массово эти ребята будут уходить. У них есть запас», – высказал мнение Новиков.

Ранее «Ъ» со ссылкой на дилеров и аналитиков сообщил, что в этом году из России могут уйти до десяти автобрендов из КНР из-за низких продаж. Следствием низких продаж станет уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз.

Эксперты считают, что число пришедших в страну китайских марок превысило возможности российского рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

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Источник: ТАСС