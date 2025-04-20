420 л.с. и культовый дизайн: Delta Stradale от Maturo Competition Cars

Maturo Competition Cars завершила выпуск серии Delta Stradale из 10 автомобилей

Компания Maturo Competition Cars из Нидерландов завершила производство ограниченной партии из десяти автомобилей Delta Stradale – современного рестомода, созданного на основе знаменитой Lancia Delta Integrale.

Все экземпляры были раскуплены, что подтверждает растущий интерес коллекционеров к этому проекту.

Delta Stradale от Maturo Competition Cars

Delta Stradale отличается усиленным кузовом с более чем 250 дополнительными точками сварки, а также мощным двигателем на 420 л.с., разработанным по спецификациям группы A, обеспечивающим максимальный крутящий момент в 540 Нм.

Это создает совершенно уникальную спортивную атмосферу и позволяет новой модели занять достойное место среди легендарных автомобилей своего времени.

Delta Stradale от Maturo Competition Cars

Кроме того, Maturo Competition Cars предлагает возможность индивидуализировать автомобили по запросам клиентов. В связи с успешным запуском Delta Stradale, компания планирует расширение: с мая 2025 года её производство будет переведено в новое здание в городе Уден. Также рассматривается новый проект — рестомод Ferrari 308.

Delta Stradale от Maturo Competition Cars

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Источник: 32cars