420 л.с. и культовый дизайн: Delta Stradale от Maturo Competition Cars
Компания Maturo Competition Cars из Нидерландов завершила производство ограниченной партии из десяти автомобилей Delta Stradale – современного рестомода, созданного на основе знаменитой Lancia Delta Integrale.
Все экземпляры были раскуплены, что подтверждает растущий интерес коллекционеров к этому проекту.
Delta Stradale отличается усиленным кузовом с более чем 250 дополнительными точками сварки, а также мощным двигателем на 420 л.с., разработанным по спецификациям группы A, обеспечивающим максимальный крутящий момент в 540 Нм.
Это создает совершенно уникальную спортивную атмосферу и позволяет новой модели занять достойное место среди легендарных автомобилей своего времени.
Кроме того, Maturo Competition Cars предлагает возможность индивидуализировать автомобили по запросам клиентов. В связи с успешным запуском Delta Stradale, компания планирует расширение: с мая 2025 года её производство будет переведено в новое здание в городе Уден. Также рассматривается новый проект — рестомод Ferrari 308.
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Источник: 32cars