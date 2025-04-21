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Почти новая легенда: продают Москвич 2141 с пробегом 910 км и «фартовым» номером

В Медведково выставили на продажу Москвич 2141 за 700 000 рублей

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В Москве на одном из классифайдов выставлен на продажу уникальный экземпляр – Москвич 2141 1.6 MT 1997 года выпуска с пробегом всего 910 километров. Последние 27 лет машина провела в дедовском гараже, находясь в состоянии консервации. По словам владельца, салон по-прежнему пахнет заводом, а техническое состояние автомобиля близко к идеальному.

Москвич 2141
Москвич 2141
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Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 1.6 литра (76 л.с.) и механической коробкой передач. Это классический переднеприводный пятидверный хэтчбек с зеленым кузовом и оригинальным ПТС. Продавец – единственный владелец, авто не участвовало в ДТП и предлагается в базовой комплектации.

Из модернизаций было сделано только самое необходимое: установлены новая летняя резина 2024 года и правое зеркало, отремонтирован карбюратор, заменены технические жидкости и проведено обслуживание тормозной системы.

Москвич 2141
Москвич 2141

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Отдельного внимания заслуживает номер (КTУ – коэффициeнт трудового участия, 303 – зеркалка, 77 – старая Москва). Его продают отдельно за 150 000 рублей, что может заинтересовать коллекционеров.

Автомобиль находится в Москве, недалеко от станций метро «Медведково» и «Бабушкинская». Продавец готов оперативно показать автомобиль в любое время и уверяет, что за 700 000 рублей вы получите почти музейный экспонат.

Москвич 2141
Москвич 2141

Источник, фото: Avito Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
21.04.2025 
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