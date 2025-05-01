Genesis разработал внедорожник, который будет конкурировать с Defender и Land Cruiser

Серийный внедорожник Genesis X Gran Equator должен появиться на рынке в 2028 году

На автосалоне в Нью-Йорке 2025 года компания Genesis показала концепт X Gran Equator – прообраз стильного и мощного внедорожника, призванного бросить вызов таким иконам сегмента, как Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-Class.

Его дизайн выполнен в обновлtнной фирменной стилистике Genesis под названием Athletic Elegance, но с акцентом на брутальность и проходимость.

X Gran Equator получил 24-дюймовые колtса с бедлоками, внедорожные шины, серебристые накладки, интегрированные в кузов светодиодные фары и уникальные X-образные противотуманные огни. Задняя часть – с горизонтально открывающейся двухсекционной дверью багажника, а в профиль автомобиль напоминает универсалы повышенной проходимости, такие как Audi A6 Allroad.

Салон концепта выполнен в ретростиле: в нtм отсутствует привычный сенсорный экран мультимедиа, вместо этого используются четыре цифровых дисплея, имитирующих аналоговые приборы. Центральная консоль оснащена физическими тумблерами, массивными ручками и удобными органами управления. Внутри также предусмотрены поворотные передние сиденья и модульная система хранения.

X Gran Equator построен на модифицированной платформе Kia EV9, и серийная версия получит как электрическую, так и гибридную силовые установки, включая версии с расширенным запасом хода. Однако водородные технологии в рамках этой модели не предусмотрены.

Серийный автомобиль может появиться на рынке к 2028–2029 году.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autocar India