Белые масла «Газпромнефть-СМ» успешно прошли проверку Роспотребнадзора

Федеральная служба Роспотребнадзора провела санитарную проверку белых масел производства компании «Газпромнефть — смазочные материалы»

Экспертиза проводилась в Центре гигиены и эпидемиологии города Москвы, где специалисты оценивали состав продукции, уровень ее токсичности и возможные побочные эффекты при контакте с человеком. Все испытания показали: масла полностью безопасны и могут применяться в пищевой и медицинской сферах.

Проверку осуществляли ведущие специалисты в области гигиены, токсикологии и санитарно-эпидемиологического контроля. Лабораторные анализы подтвердили, что масла не содержат аллергенов, не оказывают негативного воздействия на кожу или слизистые и подходят для чувствительных областей применения — от обработки медицинского оборудования до упаковки продуктов питания.

Продукция выпускается на Омском заводе компании, а технология ее изготовления — собственная разработка «Газпромнефть-СМ». Она базируется на отечественных компонентах и включает несколько этапов глубокой очистки. Ранее белые масла компании уже были внесены в Евразийский реестр пищевых смазочных материалов и получили сертификаты соответствия ГОСТ.

«Наша технология производства белых масел предусматривает несколько ступеней глубочайшей очистки и строжайший контроль на всех этапах. Мы осознаем уровень ответственности перед потребителями, ведь такие смазочные материалы применяются в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, обработке медицинских приборов и создании вакцин для животных, как защитное средство для хранения и транспортировки фруктов, овощей, замороженных полуфабрикатов», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

К концу 2025 года «Газпромнефть – смазочные материалы» планирует занять до трети внутреннего рынка в этом сегменте.