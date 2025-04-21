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В Россию завезли доступный семиместный кроссовер — он дешевле многих «китайцев»

Дилеры начали продавать семиместные Chevrolet Equinox по цене от 2,85 млн рублей

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На фоне роста цен на автомобили, в том числе и на китайские модели, в России почти не осталось доступных семиместных кроссоверов дешевле 3 миллионов рублей. Однако благодаря параллельному импорту на рынке появились Chevrolet Equinox, стоимость которых стартует от 2,85 млн рублей – такую цену предлагает компания из Воронежа за переднеприводную версию с тремя рядами сидений, панорамной крышей и искусственной кожей в салоне.

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Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox

Более дорогое исполнение в спортивной версии RS доступно примерно за 3 млн рублей – его предлагают из Владивостока. Такой кроссовер отличается черным кузовом, оригинальными колесами и интерьером с красной прострочкой. Оба варианта оснащены 1,5-литровым турбомотором (173 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом.

Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox

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Тем, кто ищет больше мощности, компания из Воронежа предлагает полноприводную модификацию с 2,0-литровым мотором на 237 л.с. и 9-ступенчатой АКП за 3,75 млн рублей. Также доступны более свежие версии четвертого поколения с 175-сильным двигателем и восьмиступенчатым автоматом.

В зависимости от региона и поставщика цена на Equinox может доходить до 5,85 млн рублей. Однако базовые версии остаются одними из самых доступных предложений среди семиместных кроссоверов на российском рынке.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 5
21.04.2025 
Фото:Chevrolet
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