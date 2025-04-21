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В апреле продажи Lada могут упасть на треть: АВТОВАЗ предлагает меры поддержки
21 апреля
В апреле продажи Lada могут упасть на треть: АВТОВАЗ предлагает меры поддержки
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В апреле продажи Lada могут упасть на треть: АВТОВАЗ предлагает меры поддержки

Глава АВТОВАЗа: Спрос на Lada снизился на треть, на рынке в целом – на 50%

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По предварительным данным, продажи автомобилей Lada в России в апреле 2025 года могут снизиться примерно на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Аналогичное снижение фиксировалось и в марте. В то время как в апреле 2024 года было продано около 45 тысяч машин, в этом году компания рассчитывает едва достичь отметки в 30 тысяч.

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Соколов отметил, что спрос на автомобили Lada продолжает снижаться, но и общий спад на рынке достигает почти 50%. Если исключить показатели АВТОВАЗа, картина становится еще мрачнее – падение может превысить 60%. Такая ситуация, по его словам, уже оказывает негативное влияние на стабильность российского автопрома.

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В ответ на снижение продаж в компании предложили расширить список автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование в рамках программы «Семейный автомобиль». Это, по мнению Соколова, поможет поддержать спрос и стабилизировать рынок.

Он выразил надежду, что правительство до конца апреля согласует необходимые бюджетные лимиты, а Минпромторг завершит работу над механизмами перезапуска программы. Ожидается, что это станет стимулом для покупателей и поможет отрасли пережить спад.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:коллаж «За рулем»
Количество просмотров 2
21.04.2025 
Фото:коллаж «За рулем»
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