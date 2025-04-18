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Машины Lada заняли четверть спроса на авторынке Краснодарского края
18 апреля
Машины Lada заняли четверть спроса на авторынке Краснодарского края
На Кубани автомобили Lada лидируют по объему...
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Машины Lada заняли четверть спроса на авторынке Краснодарского края

На Кубани автомобили Lada лидируют по объему спроса на вторичке в 2025 году

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На Кубани автомобили Lada лидирует по объему спроса на вторичном рынке в I квартале текущего года. Доля запросов по ним составила 22,9%. Далее по популярности в регионе следуют Toyota (7,5%), Hyundai (6,8%), Mercedes-Benz (6%) и Kia (5,6%), сообщают аналитики «Авито Авто».

Уточняется, что бренд Lada занял первое место по количеству размещенных объявлений о продаже авто с пробегом. Самыми востребованными моделями стали Lada Priora (3,1%), Lada-2107 (2,6%), Granta (2,3%) и 2114 Samara (2,2%). На пятом месте оказался Hyundai Solaris (2%).

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Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

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Источник: РБК Краснодар

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 5
18.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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