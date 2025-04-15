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Почему Lada так подорожала: ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ назвал 6 факторов, от которых зависят цены на новые автомобили Lada

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АВТОВАЗ часто упрекают в том, что продукция завода слишком дорогая, к тому же время от времени корректируется стоимость автомобилей Lada. В комментариях к посту в официальном Telegram-канале «Поладим с Lada» представитель компании пояснил, от чего зависит ценообразование на машины российской марки.

Среди основных причин инфляция, рост цен на энергоносители и сырье, изменение налоговой политики, стоимость комплектующих. Также на стоимость машин влияют ценовая политика конкурентов и государственное регулирование отрасли.

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Последняя индексация цен на машины марки Lada прошла в начале года. По итогам 2024 года в среднем продукция АВТОВАЗа подорожала на 4,3%, что вдвое ниже инфляционных показателей.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

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Источник: «Российская газета»

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Лежнин Роман
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 20
15.04.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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