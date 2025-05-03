В погоне за Порше: в СССР существовал спортивный Запорожец!

В Сети всплыли снимки экспериментального советского купе ЗАЗ Спорт 900

Как известно, «горбатый» Запорожец ЗАЗ-965 конструктивно и по дизайну напоминает итальянские Fiat 600 и творения немецкого инженера Фердинанда Порше, «народный» Volkswagen Käfer и первый Porsche 356. Но если марка Porsche практически сразу пошла развиваться по спортивному вектору, то советский ЗАЗ так и остался в утилитарно-лоукостовой нише. Хотя попытки угнаться за европейскими трендами были!

В 1963 году инициативная группа НАМИ спроектировала спортивное купе, получившее обозначение ЗАЗ Спорт 900, оно же известно как Спорт‑900 КД. Числовой индекс обозначал объем двигателя в кубических сантиметрах. Да-да, в задней части машины стоял все тот же 900-кубовый «воздухан» ЗАЗ-965, да и все шасси было позаимствовано именно у этой машины.

Впрочем, 27 «лошадок» оказалось вполне достаточно для динамичного, пусть и по меркам эпохи, перемещения: основой машины был каркас из прочных и легких стальных труб, на котором крепились стеклопластиковые панели. Посадочная схема – по канонам жанра: 2+2, двое взрослых спереди и двое детей позади. Салон – серийный, но доработанный путем внедрения ниспадающей центральной консоли...

Легкий, стильный, аэродинамичный «Спорт» вполне мог бы стать украшением советских дорог – но в какой-то другой, параллельной реальности. Той, где деньги уже отменили, космические корабли бороздят просторы, а залитые солнечным светом города, расчерченные прямыми, как стрела, улицами, изобилуют устремленными в стратосферу шедеврами конструктивизма. На самом же деле, внедрить фактически самодельный автомобиль на советский завод с его госпланом было нереально. Было изготовлено всего шесть экземпляров, все они разошлись по участникам той самой инициативной группы из НАМИ. Где-то они сейчас!

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Источник: Авто История